ФГВФЛ планирует ликвидировать Мисто Банк до января-2024

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 27 января начал ликвидацию Мисто Банка (Одесса), которая продлится до 26 января 2024 года.

Как сообщила пресс-служба Фонда в среду, ликвидатором банка назначен Виталий Паламарчук сроком на три года.

Как сообщалось, НБУ 14 декабря отнес Мисто Банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовой стоимостью более 271 млн грн, или почти 17% всех активов банка.

Регулятор 27 января 2021 года принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии банка.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись И.Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,811499%.

По состоянию на 1 октября 2020 года банк по размеру общих активов занимал 53-е место (1,498 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.