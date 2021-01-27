Экономика

16:26 27.01.2021

Оператор казино Las Vegas Sands назначил новое руководство после смерти основателя Шелдона Адельсона

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Оператор казино Las Vegas Sands назначил новое руководство после смерти основателя Шелдона Адельсона

Оператор казино Las Vegas Sands Corp. назначил главным исполнительным директором и председателем совета директоров компании Роба Голдстейна, который ранее занимал пост президента и главного операционного директора, сообщается в пресс-релизе компании.

Основатель Las Vegas Sands Шелдон Адельсон, являвшийся единственным председателем совета директоров и CEO с момента ее основания в 1989 году, скончался 11 января текущего года в возрасте 87 лет из-за осложнений после лечения от неходжкинской лимфомы.

Голдстейн начал работать в Las Vegas Sands в 1995 году. В начале января он был назначен временно исполняющим обязанности главы компании в связи с болезнью Адельсона.

Предыдущий пост Голдстейна занял зять Адельсона Патрик Дюмон, который ранее занимал должность исполнительного вице-президента и главного финансового директора компании. Он пришел в Las Vegas Sands в 2010 году. Дюмон женат на Сиван Охшорн, дочери вдовы Адельсона от первого брака, отмечает The Wall Street Journal.

Главным финансовым директором был назначен главный бухгалтер Рэнди Хизак.

Семье Адельсона принадлежит мажоритарная доля в Las Vegas Sands - около 57%.

Акции компании дешевеют на 1,8% на предварительных торгах в среду. За последний год капитализация компании снизилась на 19% - до $40 млрд.

Теги: #лас_вегас #казино
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