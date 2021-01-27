Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, зафиксировал рекордный убыток в 2020 году, в частности, из-за крупных списаний, связанных с программой дальнемагистральных самолетов 777X.

Среди других факторов, негативно отразившихся на результатах Boeing, - пандемия COVID-19, в результате которой резко сократился спрос на авиаперевозки и, соответственно, самолеты, а также действовавший в течение большей части прошлого года запрет на полеты авиалайнеров 737 MAX.

Как сообщается в пресс-релизе Boeing, чистый убыток в четвертом квартале 2020 года составил $8,44 млрд, или $14,65 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $1,01 млрд, или $1,79 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальный чистый убыток Boeing на уровне $1,6 на акцию.

Показатель включает в себя списания в размере $6,5 млрд, связанные с программой производства самолетов 777X, которые, согласно новому прогнозу Boeing, поступят в эксплуатацию в 2023 году, то есть с трехлетним опозданием. Спрос на крупные самолеты, такие как 777X, за последний год резко упал на фоне сокращения объемов международного туризма из-за пандемии коронавируса.

Выручка Boeing в октябре-декабре снизилась на 15%, до $15,3 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $15,06 млрд.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в минувшем квартале сократилась на 37%, до $4,73 млрд при среднем прогнозе экспертов в $4,87 млрд. Поставки коммерческих самолетов Boeing упали на 25%, до 59 самолетов.

Выручка подразделения в сфере оборонной и космической техники увеличилась на 2%, до $6,78 млрд, оказавшись лучше ожидавшихся аналитиками $6,39 млрд, сервисная выручка уменьшилась на 20%, до $3,73 млрд (прогноз - $3,72 млрд).

Чистый убыток Boeing в 2020 году составил $11,94 млрд по сравнению с $636 млн годом ранее, выручка сократилась на 24%, до $58,16 млрд.

"При том, что последствия пандемии COVID-19 несут в себе угрозу для сферы коммерческих самолетов в 2021 году, мы сохраняем уверенность в нашем будущем", - заявил главный исполнительный директор Boeing Дэвид Кэлхун.

Возврат в эксплуатацию самолетов 737 MAX в США и ряде других стран является важным шагом, отмечают Boeing. С ноября 2020 года, когда Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США разрешило Boeing вернуть в эксплуатацию эти самолеты, компания поставила клиентам более 40 самолетов 737MAX, и пять авиакомпаний восстановили их полеты в январе.

Акции Boeing теряют в цене 3,4% в ходе предварительных торгов в среду. Их стоимость снизилась на 37% за последние 12 месяцев.