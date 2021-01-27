Экономика

16:14 27.01.2021

Лазебная ратует за объединение реформы соцуслуг и медреформы в Украине

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Лазебная ратует за объединение реформы соцуслуг и медреформы в Украине

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная считает, что реформу социальных услуг необходимо объединить с медицинской реформой.

"На следующем заседании правительства будет утверждена рабочая группа, которая будет нарабатывать законодательные инициативы для того, чтобы развивать и делать более качественной реформу социальных услуг, и буду говорить с министром здравоохранения, чтобы объединять ее с медицинской реформой", - сказала Лазебная в ходе Украинского пенсионного форума в среду.

Министр подчеркнула, что многие страны объединяют реформу социальных услуг и медицинскую реформу, что позволяет лучше прогнозировать, какой будет старость на пенсии через 20-30 лет.

Теги: #минсоцполитики #реформа
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