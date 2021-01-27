Экономика

15:57 27.01.2021

Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

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Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

Количество клиентов-физических лиц государственного ПриватБанка (Киев) в 2020 году увеличилось на 3,5% – до 17,8 млн по сравнению с 2019 годом (17,2 млн), клиентов-предпринимателей – на 14,3%, до 800 млн, сообщил заместитель главы правления финучреждения по вопросам развития бизнеса Разван Мунтеану на пресс-брифинге в среду. 

Он уточнил, количество клиентов в Приват24 за прошлый год выросло на 37% – до 12,6 млн, что свидетельствует о диджитализации банковской сферы. 

По информации ПриватБанка, за 2020 год количество клиентов в возрасте от 16 до 20 лет увеличилось на 9% - до 1,1 млн, от 20 до 39 лет - на 6,3%, до 7,9 млн, 40-59 лет – на 7,8%, до 7,1 млн, старше 60 лет – на 10,7%, до 4,2 млн.

Как сообщил руководитель дирекции малого и среднего бизнеса (МСБ) ПриватБанка Евгений Заиграев, количество активных клиентов МСБ в 2020 году выросло на 17% – до 824 тыс., из них 24,8 тыс. клиентов МСБ получили финансирование от банка на сумму 8,9 млрд грн. 

По словам руководителя дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрия Мусиенко, транзакции физлиц через отделения банка в прошлом году сократились на 45,7% – до 26,1 млн, через кассы – на 42,6%, до 5,3 млн грн. В то же время транзакции физлиц через Приват24 выросли на 27,3% – до 8,8 млн, а международные денежные переводы онлайн – на 29,8%, до 495 тыс.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Теги: #клиенты #приватбанк
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