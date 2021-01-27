Экономика

15:30 27.01.2021

Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

2 мин читать
Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

Инвестиции в компанию по производству косметики и парфюмерии Dzintars, приобретенную осенью 2020 года эстонским бизнесменом Олегом Осиновским и переименованную им в H.A. Brieger, составили 6 млн евро.

Как сообщил владелец компании в интервью агентству BNS, в 2021 году планируется дополнительно вложить в ее развитие около 10 млн евро.

Это будут собственные средства Осиновского и взятый в банке Luminor кредит. "Как акционер я, конечно, не буду участвовать в операционной деятельности, задача акционера - обеспечивать ресурсы", - сказал он.

Бизнесмен заявил, что хочет сделать H.A. Brieger всемирно известным брендом класса "люкс", который сможет конкурировать, например, с L'Oreal: "Таким образом я хочу сделать более известной и Латвию. На упаковках, которые появятся в магазинах уже в марте, будет латвийский флаг, и я хочу экспортировать продукцию с латвийским флагом в США, Китай и на другие рынки".

Решение о покупке неплатежеспособного предприятия он объяснил тем, что бренд Dzintars имеет 170-летнюю историю и широко известен, поэтому "когда появилась возможность купить эти активы, я увидел в этом реальный вызов и возможности", поскольку "сейчас для меня важно сделать что-то такое, чем я могу гордиться".

Реализация продукции обновленной фабрики начнется уже в марте, первыми рынками сбыта станут страны Балтии, "затем с брендом Dzintars мы пойдем в те страны, где он известен, параллельно будем осваивать новые рынки, что, конечно, труднее". При этом компания не будет создавать фирменные магазины, станет продавать продукцию в интернете и сотрудничать с торговыми сетями.

На вопрос, может ли продолжающийся судебный процесс между администратором неплатежеспособности Dzintars и бывшим собственником и руководителем Ильей Герчиковым по поводу товарных знаков, которые последний перерегистрировал на себя, повлиять на планы Осиновского, он ответил: "Я знаю, что идет судебное разбирательство с участием Герчикова, но мы не будем в него углубляться, потому что не являемся одной из сторон в этом конфликте. Мы приобрели все активы Dzintars, включая все товарные знаки".

Как сообщалось, в начале января 2021 года в Регистр предприятий Латвии были внесены изменения - юридическое название ООО "Dzintars Production" были сменено на H.A. Brieger.

Владельцы H.A. Brieger - "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (67%), бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и Asko R (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

Неплатежеспособной фабрика Dzintars была объявлена в ноябре 2019 года.В минувшем году эстонский промышленный концерн Skinest Group Осиновского через дочерний "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" приобрел активы Dzintars.

Между тем, по данным базы Firmas.lv, бенефициар Dzintars Герчиков создал новую компанию - Dzintars Beauty и является ее единственным владельцем. Она была зарегистрирована 29 октября 2019 года. Основной капитал составляет 2,8 тыс. евро.

 

Теги: #dzintars #инвестиции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 22.01.2021
Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

11:33 22.01.2021
Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

13:00 20.01.2021
Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

Кабмин предложит Раде ввести механизм скрининга иностранных инвестиций в стратегические объекты

09:48 18.01.2021
Купленная Сазоновым и Игнатюком КУА "Автоальянс-XXI столетие" под новым названием SI Capital запускает первые фонды для инвестиций в агро

Купленная Сазоновым и Игнатюком КУА "Автоальянс-XXI столетие" под новым названием SI Capital запускает первые фонды для инвестиций в агро

16:38 15.01.2021
ОККО в 2020г инвестировала более 0,5 млрд грн в развитие сети АЗК

ОККО в 2020г инвестировала более 0,5 млрд грн в развитие сети АЗК

09:53 14.01.2021
Американцам не запретят инвестировать в Alibaba, Tencent и Baidu - СМИ

Американцам не запретят инвестировать в Alibaba, Tencent и Baidu - СМИ

06:00 14.01.2021
ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

ЕС инвестирует 300 млн евро в инновации в космической отрасли

18:53 11.01.2021
Группа "Эффективные инвестиции" инвестирует до 170 млн грн в создание нового производства экоупаковки во Львовской области

Группа "Эффективные инвестиции" инвестирует до 170 млн грн в создание нового производства экоупаковки во Львовской области

10:52 11.01.2021
Dragon Capital завершил покупку финансового онлайн-супермаркета Treeum с Finance.ua и Minfin.com.ua

Dragon Capital завершил покупку финансового онлайн-супермаркета Treeum с Finance.ua и Minfin.com.ua

10:02 11.01.2021
Косметическое производство фабрики Dzintars продолжит работу под названием H.A. Brieger

Косметическое производство фабрики Dzintars продолжит работу под названием H.A. Brieger

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПриватБанк завершил 2020 год с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейский регулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

Оператор казино Las Vegas Sands назначил новое руководство после смерти основателя Шелдона Адельсона

Бенефициар Nemiroff Грибов может увеличить долю в "Росток-Холдинге" до контрольной

Лазебная ратует за объединение реформы соцуслуг и медреформы в Украине

Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

Рада поддержала законопроект о создании ВСК для оценки состояния "Укрзализныци"

Минстратегпром назвал приоритетами-2021 наращивание экспорта, создание двух госхолдингов и Агентства оборонных технологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА