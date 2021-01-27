Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

Инвестиции в компанию по производству косметики и парфюмерии Dzintars, приобретенную осенью 2020 года эстонским бизнесменом Олегом Осиновским и переименованную им в H.A. Brieger, составили 6 млн евро.

Как сообщил владелец компании в интервью агентству BNS, в 2021 году планируется дополнительно вложить в ее развитие около 10 млн евро.

Это будут собственные средства Осиновского и взятый в банке Luminor кредит. "Как акционер я, конечно, не буду участвовать в операционной деятельности, задача акционера - обеспечивать ресурсы", - сказал он.

Бизнесмен заявил, что хочет сделать H.A. Brieger всемирно известным брендом класса "люкс", который сможет конкурировать, например, с L'Oreal: "Таким образом я хочу сделать более известной и Латвию. На упаковках, которые появятся в магазинах уже в марте, будет латвийский флаг, и я хочу экспортировать продукцию с латвийским флагом в США, Китай и на другие рынки".

Решение о покупке неплатежеспособного предприятия он объяснил тем, что бренд Dzintars имеет 170-летнюю историю и широко известен, поэтому "когда появилась возможность купить эти активы, я увидел в этом реальный вызов и возможности", поскольку "сейчас для меня важно сделать что-то такое, чем я могу гордиться".

Реализация продукции обновленной фабрики начнется уже в марте, первыми рынками сбыта станут страны Балтии, "затем с брендом Dzintars мы пойдем в те страны, где он известен, параллельно будем осваивать новые рынки, что, конечно, труднее". При этом компания не будет создавать фирменные магазины, станет продавать продукцию в интернете и сотрудничать с торговыми сетями.

На вопрос, может ли продолжающийся судебный процесс между администратором неплатежеспособности Dzintars и бывшим собственником и руководителем Ильей Герчиковым по поводу товарных знаков, которые последний перерегистрировал на себя, повлиять на планы Осиновского, он ответил: "Я знаю, что идет судебное разбирательство с участием Герчикова, но мы не будем в него углубляться, потому что не являемся одной из сторон в этом конфликте. Мы приобрели все активы Dzintars, включая все товарные знаки".

Как сообщалось, в начале января 2021 года в Регистр предприятий Латвии были внесены изменения - юридическое название ООО "Dzintars Production" были сменено на H.A. Brieger.

Владельцы H.A. Brieger - "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (67%), бенефициаром которого является эстонский миллионер Олег Осиновский, и Asko R (33%), принадлежащее Анастасии Удаловой.

Неплатежеспособной фабрика Dzintars была объявлена в ноябре 2019 года.В минувшем году эстонский промышленный концерн Skinest Group Осиновского через дочерний "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" приобрел активы Dzintars.

Между тем, по данным базы Firmas.lv, бенефициар Dzintars Герчиков создал новую компанию - Dzintars Beauty и является ее единственным владельцем. Она была зарегистрирована 29 октября 2019 года. Основной капитал составляет 2,8 тыс. евро.