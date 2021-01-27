Экономика

15:11 27.01.2021

НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

1 мин читать
НБУ решил ликвидировать Мисто Банк

 Национальный банк Украины (НБУ) 26 января принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мисто Банка (Одесса), сообщается на сайте регулятора в среду.

"НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 26 января 2021 №25-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мисто Банка", – указано в сообщении.

Как сообщалось, НБУ 14 декабря отнес Мисто Банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовой стоимостью более 271 млн грн, или почти 17% всех активов банка.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись И.Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,811499%.

По состоянию на 1 октября 2020 года банк по размеру общих активов занимал 53-е место (1,498 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.

Теги: #банк #ликвидация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:23 21.01.2021
ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

ГСЧС: пожар в харьковском доме престарелых ликвидирован, выявлены тела 15 человек

18:02 19.01.2021
Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

Пожар в церкви в Днепропетровской области ликвидирован, никто не пострадал

20:58 18.01.2021
Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

19:02 14.01.2021
Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начал работу

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах начал работу

19:22 13.01.2021
Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

Отделение банка под Харьковом "заминировал" нетрезвый должник, состоящий на учете у психиатра

10:30 30.12.2020
ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

ФГВФЛ завершил ликвидацию банка "Новый"

11:03 24.12.2020
В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

В Киеве ночью неизвестный устроил взрыв в помещении самообслуживания банка – полиция

15:57 23.12.2020
ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

ГАСИ будет полностью ликвидирована в начале 2021 г. – министр

12:56 22.12.2020
Полиция ликвидировала бандитскую группировку на Днепропетровщине

Полиция ликвидировала бандитскую группировку на Днепропетровщине

07:34 22.12.2020
В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

В Белой Церкви ликвидировали пожар в двухэтажном здании бывшего цеха по производству мебели - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПриватБанк завершил 2020 год с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Европейский регулятор снял запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX

"ГарПок" реализовал на УЭБ 80,5% предложенной "зеленой" э/э

Оператор казино Las Vegas Sands назначил новое руководство после смерти основателя Шелдона Адельсона

Бенефициар Nemiroff Грибов может увеличить долю в "Росток-Холдинге" до контрольной

Лазебная ратует за объединение реформы соцуслуг и медреформы в Украине

Boeing зафиксировал рекордный убыток в 2020 из-за крупных списаний в IV квартале

Количество клиентов-физлиц ПриватБанка в 2020 выросло на 3,5% – до 17,8 млн человек

Инвестор Dzintars вложит 16 млн евро в возобновление производства и раскрутку нового бренда

Рада поддержала законопроект о создании ВСК для оценки состояния "Укрзализныци"

Минстратегпром назвал приоритетами-2021 наращивание экспорта, создание двух госхолдингов и Агентства оборонных технологий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА