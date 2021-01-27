Минстратегпром назвал приоритетами-2021 наращивание экспорта, создание двух госхолдингов и Агентства оборонных технологий

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины определило пять приоритетных задач в своей деятельности на текущий год, включив в них наращивание экспорта, создание двух государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины" и Агентство оборонных технологий.

Согласно сообщению Минстратегпрома на его сайте, два других приоритета – нормотворческая деятельность и реализация проектов корпоративного преобразования предприятий госконцерна "Укроборонпрома", на базе которых планируется сформировать два новых госхолдинга.

Среди основных документов, которые необходимо утвердить в этом году, министерство назвало Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу на 2021-2025 гг., Государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на 2021-2030 гг. и Общегосударственную комплексную программу развития высоких наукоемких технологий, а также Государственный оборонный заказ на 2021 год.

Говоря об Агентстве оборонных технологий, Минстратегпром назвал примером такого ведомства Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. "Задача Агентства будет заключаться во внедрении научно-технических разработок и новых технологий для создания современных видов конкурентного вооружения и военной техники", – пояснило министерство.