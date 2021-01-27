Украинские курортные гостиницы показали почти 100% загрузку в новогодний период

Украинские курортные гостиницы показали почти 100%-ную загрузку в новогодний период, при этом показатель незначительно снизился во время январского локдауна.

"Начиная с 25 декабря 2020 года, ежедневная загрузка гостиниц колебалась от 75% до 100%. Для Буковеля сезон выдался успешным. Праздничные даты были загружены на 97%", – сказал агентству "Интерфакс-Украина" основатель сети гостиниц Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

По его словам, средний тариф (ADR) в праздничный период составил 5,5-6 тыс. грн.

Лупашко отметил, что с началом локдауна поток туристов практически не сократился. Тем не менее, на рынке наблюдался ценовой демпинг – гостиницы снижали цены на случай сокращения туристического потока во время январских карантинных ограничений.

В то же время в Reikartz Hotel Group отметили значительный прирост в загрузке гостиниц как в новогодний период, так и на Рождество. При этом около трети бронирований пришлись на вторую половину декабря, тогда как традиционно бронирования на зимние праздники происходят в сентябре-ноябре.

"В начале декабря гостей обеспокоила информация о вероятном введении локдауна с 25 числа, но официальное опровержение этой информации сразу стимулировало рост бронирований по всем курортным направлениям. Уменьшение мобильности населения показывает, что преимущественное количество гостей принимает решение о поездке за несколько дней до начала, тогда как в период до пандемии такие решения принимались за несколько месяцев", – сообщила агентству руководитель отдела по работе с курортными отелями Reikartz Hotel Group Кристина Кагуй.

Как сообщалось, согласно опросу Ассоциации гостиниц и курортов Украины, около 70% гостиниц планируют продолжать работу, несмотря на карантинные ограничения.