Экономика

13:49 27.01.2021

Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

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Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

Кабинет министров Украины одобрил направление 1,4 млрд грн на предоставления компенсации на оплату электрической энергии из-за отмены сниженных тарифов. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин одобрил направление этих средств Министерству социальной политики для предоставления компенсации на оплату электрической энергии, потребленной в первом квартале 2021 года, в связи с отменой отдельных сниженных тарифов некоторым категориям потребителей (кроме тех, которые имеют субсидию).

В частности, речь идет о жителях домов с электроотопительными установками, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; жителей негазифицированных многоквартирных домов и домов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года имели право на сниженный тариф; многодетных и приемных семьях, детских домах семейного типа.

Коенсация будет покрывать разницу стоимости потребленной электроэнергии, которая возникла из-за отмены сниженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей.

 

Теги: #электроэнергия #тарифы
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