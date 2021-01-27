Экономика

13:46 27.01.2021

Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

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Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кабинет министров предлагает Верховной Раде с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта. Сегодня мы утвердили соответствующий законопроект, имеющий целью совершенствование пенсионного законодательства и, соответственно, рост пенсионного обеспечения граждан", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

"Этот вопрос больше не должен быть элементом политических манипуляций. Мы предлагаем сделать все прозрачно и установить четкие сроки, когда должна происходить индексация", - добавил глава правительства.

Отмечается, что законопроектом также предлагается урегулировать вопрос индексации пенсий некоторых категорий граждан, индексация пенсий которых ранее не проводилась.

 

Теги: #индексация #пенсии
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