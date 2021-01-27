Экономика

13:34 27.01.2021

Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

1 мин читать
Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

Офис центрального аппарата Госэкоинспекции, специализирующийся на промышленном загрязнении, заработал в среду в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый, который будет курировать этот офис.

"Первоочередным заданием Офиса будет контроль за промышленным загрязнением в регионе. Офис будет собирать информацию и проводить экологический контроль не только в Кривом Роге, но и во всех промышленных регионах", - сказал глава Госэкоинспекции в ходе брифинга в Кривом Роге в среду.

Мальованый уточнил, что он и глава профильного департамента в связи с запуском Офиса переезжают в Кривой Рог. Он намерен курировать работу офиса, главная цель его переезда - настроить работу новой структуры.

"На это может понадобиться около года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Однако глава Госэкоинспекции добавил, что это не повлияет на работу органа с другими регионами.

Штат Офиса должен составить около 50 сотрудников, часть из которых буду переведены из Киева, около 20 вакансий Офис планирует заполнить местными специалистами по процедуре карантинного добора.

Мальованый отметил, что каждый четверг будет проводить личные приемы граждан и представителей юридических лиц.

Теги: #госэкоинспекция #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:41 13.01.2021
Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в декабре оставался высоким – мониторинг

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в декабре оставался высоким – мониторинг

10:04 11.01.2021
Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении 5,3 млн грн – Офис генпрокурора

Директора аэропорта в Кривом Роге подозревают в завладении 5,3 млн грн – Офис генпрокурора

09:20 28.12.2020
В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще один госпитализирован – ГСЧС

08:04 28.12.2020
В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще нескольких ищут под завалами

В Кривом Роге произошло обрушение здания, один человек погиб, еще нескольких ищут под завалами

17:11 22.12.2020
Black Iron заключила предварительное соглашение с инвестором США о привлечении $100 млн на строительство железорудного проекта в Кривом Роге

Black Iron заключила предварительное соглашение с инвестором США о привлечении $100 млн на строительство железорудного проекта в Кривом Роге

13:15 08.12.2020
В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

В Кривом Роге на выборах мэра победил представитель ОПЗЖ Павлов – ЦИК

21:22 06.12.2020
Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% - ЦИК

Явка во втором туре выборов мэра Кривого Рога составила 35,14% - ЦИК

21:03 06.12.2020
Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя, в полицию поступило 30 сообщений связанных с нарушениями избирательного законодательства

Все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя, в полицию поступило 30 сообщений связанных с нарушениями избирательного законодательства

19:31 06.12.2020
По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

По состоянию на 19:00 на выборах в Кривом Роге зафиксировано 92 нарушений  – "Опора"

19:24 06.12.2020
В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

В полицию поступило 28 заявлений и сообщений, связанные с нарушениями избирательного законодательства на выборах мера Кривого Рога

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

ПриватБанк завершил 2020 год с чистой прибылью 25,3 млрд грн после 32,6 млрд грн в 2019

Кабмин намерен в феврале-марте расширить действие цены на газ 6,99 грн/куб.м на ОСМД

Госдолг Украины в декабре вырос на 7,15% в долларах и на 6,41% в гривне - Минфин

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада поддержала законопроект о создании ВСК для оценки состояния "Укрзализныци"

Минстратегпром назвал приоритетами-2021 наращивание экспорта, создание двух госхолдингов и Агентства оборонных технологий

Украинские курортные гостиницы показали почти 100% загрузку в новогодний период

Кабмин одобрил направление 1,4 млрд грн на компенсацию оплаты электроэнергии из-за отмены сниженных тарифов

Кабмин предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта

Кабмин предлагает выделять до 150 тыс грн вернувшимся из-за рубежа гражданам на открытие своего дела в Украине

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

Кабмин поддержал введение санкций к 13 российским авиакомпаниям с полным запретом полетов над Украиной

Кабмин распределил 464,7 тыс грн на зарплату специалистам по реформам в органах власти

Голосование за кандидатуру Витренко на пост министра энергетики состоится предположительно 28 января - нардеп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА