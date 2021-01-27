Глава Госэкоинспекции переехал в Кривой Рог, где будет курировать новый Офис центрального аппарата

Офис центрального аппарата Госэкоинспекции, специализирующийся на промышленном загрязнении, заработал в среду в Кривом Роге (Днепропетровская обл.), сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый, который будет курировать этот офис.

"Первоочередным заданием Офиса будет контроль за промышленным загрязнением в регионе. Офис будет собирать информацию и проводить экологический контроль не только в Кривом Роге, но и во всех промышленных регионах", - сказал глава Госэкоинспекции в ходе брифинга в Кривом Роге в среду.

Мальованый уточнил, что он и глава профильного департамента в связи с запуском Офиса переезжают в Кривой Рог. Он намерен курировать работу офиса, главная цель его переезда - настроить работу новой структуры.

"На это может понадобиться около года", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Однако глава Госэкоинспекции добавил, что это не повлияет на работу органа с другими регионами.

Штат Офиса должен составить около 50 сотрудников, часть из которых буду переведены из Киева, около 20 вакансий Офис планирует заполнить местными специалистами по процедуре карантинного добора.

Мальованый отметил, что каждый четверг будет проводить личные приемы граждан и представителей юридических лиц.