Кабмин предлагает выделять до 150 тыс грн вернувшимся из-за рубежа гражданам на открытие своего дела в Украине

Кабинет министров предлагает Верховной Раде ввести грантовую поддержку до 150 тыс. грн для трудовых мигрантов, которые приняли решение вернуться в Украину и открыть собственное дело, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Трудовые мигранты смогут получить грантовую поддержку на собственное дело. Такую законодательную инициативу поддержали на заседании правительства и предлагаем на рассмотрение Верховной Рады. Документ предусматривает, что человек, который вернулся в Украину и хочет открыть собственное дело, мог бы взять на эту потребность до 150 тыс. грн", - написал Шмыгаль в Телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что этот грант не должен превышать 50% инвестируемых в бизнес средств. "Одно из главных условий - человек должен инвестировать и собственные средства сумму не меньше той, которую выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев", - добавил Шмыгаль.