Экономика

13:37 27.01.2021

Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

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Кабмин расширил действие цены на газ 6,99 грн/куб. м на ОСМД

 Кабинет министров Украины расширил действие предельной цены на природный газ 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года на объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД).

Соответствующее решение с доработкой на протяжении двух дней Кабмин принял на заседании в среду.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, некоторые ОСМД могут подпадать по действие спецобязательств (ПСО), поэтому в документе "надо очень четко определить и разграничить газ для населения и газ для бизнеса (ТКЭ)".

Согласно пояснительной записке к документу, который готовило министерство энергетики, несмотря на введение свободного рынка для населения с августа 2020 года, большинство бытовых потребителей не стали менять поставщика, оставшись клиентами региональных газосбытовых компаний.

По оценке министерства, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газсбытов (доля - свыше 90%) население переплатило за газ 8,4 млрд грн или 670 грн на одного абонента. В частности, средняя цена региональных газсбытов на 36% выше, чем у ГПК "Нафтогаз Украины".

В январе 2021 года из-за значительных холодов цена на газ на европейских рынках существенно выросла, что может привести к ее росту и для уязвимых потребителей страны на 14%, с ростом платежки за газ в феврале на 175 грн. В этой связи КМУ и устанавливает предельную цену на газ для бытовых потребителей.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением №25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену на газ для населения 6,99 грн/куб. м (с учетом НДС, платы за транспортировку магистральными газопроводами к внутренним точкам выхода из газотранспортной системы) в феврале-марте 2021 года путем расширения карантинного постановления №1236 от 9 декабря 2020 года.

Для возможности установления граничной цены на природный газ Кабмин внес его в перечень социально значимых товаров, утвержденных постановлением №341 от 22 апреля 2020 года.

Кабмин также расширил постановление №809 от 30 сентября 2021 года, которым утверждается порядок отбора поставщика "последней надежды", обязывающем его не превышать установленную в феврале-марте 2021 года постановлением №1236 предельную цену продажи газа.

По данным НКРЭКУ, в Украине почти 12,5 млн домохозяйств, потребляющих газ. Половина из них – частные дома, вторая – многоквартирные дома. В частных домах около 40% имеют газовую плиту и котел, в многоквартирных – 28% имеют газовую плиту, а 14% – плиту с котлом.

 

Теги: #газ #осмд #тарифы
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