Экономика

13:11 27.01.2021

Кабмин распределил 464,7 тыс грн на зарплату специалистам по реформам в органах власти

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Кабмин распределил 464,7 тыс грн на зарплату специалистам по реформам в органах власти

Кабинет министров Украины перераспределил 464,7 тыс. грн, предусмотренных хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в рамках реализации комплексной реформы государственного управления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин перераспределил 464,7 тыс. грн между главными распорядителями бюджетных средств, которые принимают участие в реализации мер по введению комплексной реформы государственного управления для финансирования расходов на оплату труда государственных служащих, которые назначены на должности специалистов по вопросам реформ.

Теги: #средства #распределение #кабмин
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