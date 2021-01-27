Кабмин распределил 464,7 тыс грн на зарплату специалистам по реформам в органах власти

Кабинет министров Украины перераспределил 464,7 тыс. грн, предусмотренных хозяйственно-финансовому департаменту секретариата правительства в рамках реализации комплексной реформы государственного управления.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин перераспределил 464,7 тыс. грн между главными распорядителями бюджетных средств, которые принимают участие в реализации мер по введению комплексной реформы государственного управления для финансирования расходов на оплату труда государственных служащих, которые назначены на должности специалистов по вопросам реформ.