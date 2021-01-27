Tolexis Trading Group DF Фирташа обжалует приказ ФГИ о приватизации ЗТМК

Аффилированная с Group DF Фирташа Tolexis Trading Ltd (Кипр), владеющая 49%-ной долей ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), обжалует в суде приказ Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины №1971 о приватизации предприятия.

Согласно пресс-релизу группы в среду, адвокаты компании подали иск с требованиями о признании своего преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале предприятия и признании приказа ФГИ недействительным.

Первое заседание по данному делу состоится в Хозяйственном суде Киева 1 февраля.

В иске Tolexis Trading Limited сказано, что приказ Фонда о приватизации госдоли в уставном капитале ЗТМК содержит ряд нарушений украинского законодательства. В частности, по мнению истца, приказ ФГИ прямо нарушает ст. 20 закона "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", в которой указывается, что "участник общества имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли) другого участника общества, которое продается третьему лицу", а также ст. 16 закона "О приватизации государственного и коммунального имущества", которая предусматривает, "что только в случае если участник общества не воспользовался в определенный строк своим преимущественным правом на выкуп доли, органы приватизации осуществляют продажу объектов приватизации на аукционе".

"Мы считаем, что Фонд госимущества грубо нарушил ряд требований закона и готовы отстаивать нашу правовую позицию в украинских и международных судах", – отметил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, нарушение преимущественного права – не единственное несоблюдение закона, которое допустил ФГИ своим решением о приватизации ЗТМК.

В иске Tolexis Trading Limited также указано, что ФГИ нарушил существующий прямой законодательный запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации на период действия карантина на территории Украины (предусмотрено п. 7-2 раздела V "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества"). По мнению истца, ФГИ также проигнорировал выводы министерства юстиции, которые прямо указывали на законодательные ограничения по продаже объектов большой приватизации в период карантина.

По словам Чишинского, ФГИ, понимая слабость своей правовой позиции в этом споре, экстренно лоббирует изменения в законодательство о приватизации, а именно к 16 статье закона "О приватизации". Такими изменениями Фонд пытается лишить преимущественного права миноритарного владельца на выкуп государственной доли в ходе приватизации, полагают в группе.

"По нашей информации, уже включились лоббисты, которые хотят красиво "упаковать" 51% комбината для незаконной продажи. Они делают это в экстренном порядке, чтобы хоть как-то прикрыть эти нарушения. Такие попытки переписать правила приватизации никчемные с юридической точки зрения. И абсолютно бессмысленны. Любой юрист понимает, что закон не имеет обратной силы", – резюмирует Чишинский.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 25 ноября 2020 года включил ЗТМК в список объектов, подлежащих приватизации, а в зарегистрированном 23 ноября ФГИ обновленном уставе предприятия аффилированная с Group DF Фирташа Tolexis Trading Ltd., владеющая 49%-ной долей комбината, не имеет приоритетного права на выкуп госдоли.

В пояснительной записке к документу ФГИ отмечал, что включение ООО "ЗТМК" в перечень объектов приватизации даст возможность остановить все исполнительные производства и обеспечить дальнейшую стабильную работу комбината. При этом пояснялось, что проект соответствующего постановления разработан в рамках выполнения созданного ФГИ и ООО "ЗТМК" плана по финансовому оздоровлению. Он направлен, в первую очередь, для активизации нормы п.12 ст.34 закона "Об исполнительном производстве", которая останавливает все исполнительные действия в отношении государственных предприятий или пакетов акций (долей) хозяйственных обществ при их включении в перечень объектов малой или большой приватизации. Это позволяет открыть новый расчетный счет для осуществления производственной деятельности и модернизации комбината.

Таким образом, по мнению ФГИ, ЗТМК получит возможность осуществить модернизацию производства, существенно снизить себестоимость продукции, благодаря чему с апреля 2021 года увеличит объем производства готовой продукции на 50%, что полностью выведет его на уровень безубыточности. Восстановление производства после долгих лет небрежного управления станет первым важным шагом на пути к финансовому оздоровлению.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации также гарантированно обезопасит его от возможности начала процедуры банкротства, отмечали в Фонде госимущества.

"Критическая необходимость внедрения антикризисного плана финансового спасения предприятия возникла из-за накопленных в течение 11 лет прошлым менеджментом во главе с бывшим директором Владимиром Сиваком долгов за электроэнергию в сумме более 1,2 млрд грн, что привело к аресту судом всех счетов ООО "ЗТМК". В рамках реализации указанного плана 23 ноября 2020 года ФГИ зарегистрировал новую редакцию устава ООО "ЗТМК", которым отменил приоритетное право второго акционера на выкуп в случае приватизации. Таким образом, государственная доля в случае приватизации будет реализована исключительно на прозрачных конкурентных началах", - подчеркивалось в пресс-релизе.

Кроме того, сообщалось, что решение о проведении аукциона по приватизации будет рассмотрено только после окончания судебного процесса САП и НАБУ по возврату 49% акций от Tolexis государству.

По данным ФГИ, частный акционер получил этот пакет акций в обмен на обязательства в объеме $110 млн. Эти средства должны быть потрачены на то, чтобы сделать ЗТМК наиболее современным производством титана в мире. Однако модернизация выполнена не была, а предприятие находится в значительно худшем состоянии, чем до привлечения этого инвестора.

"В частности, вместо производственных мощностей в объеме 900 тонн титановой губки в месяц сейчас предприятие может изготавливать только 420 тонн, что крайне негативно отражается на экономических показателях, поскольку не достигается эффект масштаба. Правоохранители подозревают в хищении 492 млн грн предыдущее руководство, во времена которого на предприятии практиковались схемы продажи продукции аффилированным компаниям по заниженным ценам", - констатировалось в пресс-релизе ФГИ.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.