"Укрзализныця" модернизировала 8 вагонов-трансформеров

АО "Укрзализныця" (УЗ) получило еще восемь обновленных вагонов-трансформеров после капитально-восстановительного ремонта (КВР).

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, ремонтные работы проводились на собственных производственных мощностях "Укрзализныци".

Согласно пресс-релизу, в данных вагонах был отремонтирован и модернизирован кузов вагона, установлены кровельный кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, а также пол и утепление. На окна установлены роллетные системы - занавески из огнеупорной ткани для защиты от прямых солнечных лучей. Смонтирован шкаф управления, контроля электрооборудования пассажирского вагона и оборудованы биотуалеты. Стены тамбуров облицованы листами с декоративной текстурированной нержавеющей стали.

Кузов вагона окрашен износостойкими материалами с использованием элементов фирменного стиля "Укрзализныци".

По данным компании, использовать вагоны после КВР возможно в течение 14-20 лет.

Всего на сегодняшний день в парке УЗ 35 вагонов такого типа, используются они в поездах №38/738 Киев - Запорожье и №7/749 Киев - Ивано-Франковск.

Особенностью и преимуществом таких вагонов является возможность их использования как на ночных маршрутах, так и на дневных, уточняет компания. В ночном режиме вагона нижние и верхние полки купе используются как спальные места, в дневном - нижние полки купе трансформируются в места для сидения.

Поезд №7/749 Киев – Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами был запущен в январе 2017 года, поезд №38/738 ходит из Запорожья в Киев и обратно с ноября 2017 года. Вагоны были изготовлены на Крюковском вагоностроительном заводе.

В 2021 году "Укрзализныця" планирует втрое увеличить капвложения в ремонт, модернизацию и строительство - на сумму до 27,2, млрд грн.