Экономика

10:51 27.01.2021

Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

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Кабмин рассмотрит внесение 13 российских авиакомпаний в санкционный список с полным запретом полетов на 3 года

Кабинет министров Украины на заседании в среду рассмотрит вопрос вынесения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) возможности применения специальных экономических санкций в адрес 13 российских авиакомпаний.

Согласно пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", Кабмин предложит СНБО в месячный срок рассмотреть предложения по применению трехлетних санкций к юрлицам, нарушающим порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя.

Трехлетние санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины, предлагается, в частности, применить к АО "Вологодское авиационное предприятие"(п.Дорожный), АО "Красавиа" (Красноярск), АО "Комиавиатранс" (Сыктывкар), АО "Авиакомпания Азимут" (Ростов-на-Дону), АО "Авиакомпания "Ираэро" (Иркутск), ООО "Авиасервис" (с.Столбище, Татарстан), ООО "Авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан), ООО "Аэролимузин" (с. Дубровки), ФГБУ "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны РФ (Щелково), ООО "Авиакомпания "Победа" (Москва), ООО "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки), ФГУП "Государственная корпорация по оргаризации воздушного движения в Российской Федерации" (Москва), а также ООО "Авиакомпания "Симаргл" (Нальчик).

Кабмин также предложит дополнительно применить санкции, предусматривающие полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок территорией Украины к авиакомпании Cham Wings Airlines (Sham Wing Airlines, Дамаск), ранее уже внесенной в санкционные списки Украины (блокировка активов, ограничение торговых операций и предотвращение выведения капиталов за территорию Украины).

Теги: #рф #авиакомпании #санкции
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