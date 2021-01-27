Экономика

09:56 27.01.2021

Уровень выполнения евроинтеграционных обязательств в сфере транспорта вырос на 15 п.п. в 2020 - Криклий

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Уровень выполнения евроинтеграционных обязательств в сфере транспорта вырос на 15 п.п. в 2020 - Криклий

Украина в 2020 году на 15 процентных пунктов (п. п.) увеличила уровень исполнения обязательств Соглашения об ассоциации с ЕС в области транспорта по сравнению с итогами 2019 года, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"По системе "Пульс Соглашения" общий процент выполнения украинской стороной всех обязательств в соответствии с Соглашением об ассоциации в области транспорта вырос с 19% в 2019 году до 34% в 2020-м", - отмечается в сообщении.

Такие результаты министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий презентовал в ходе рабочей встречи с послом Европейского Союза, главой Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом 26 января в Киеве.

Стороны обсудили состояние имплементации законодательства ЕС в области транспорта, а также дальнейшее сотрудничество по разным инфраструктурными направлениям.

В частности, Криклий выразил надежду, что подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом состоится в ближайшее время, и отметил, что Украина рассчитывает на поддержку ЕС в этом вопросе.

Министр инфраструктуры Украины также сообщил европейской стороне, что в связи с принятием закона "О внутренних водных путях" в декабре 2020 года Мининфраструктуры уже начало работу по разработке соответствующих нормативно-правовых актов для обеспечения реализации норм этого закона.

"Включение внутренних водных путей Украины в региональную сеть TEN-T, открывающее возможности для поощрения инвестиций МФО в развитие речной инфраструктуры, остается актуальным для украинской стороны. Поэтому со своей стороны Украина ожидает активного сотрудничества по этому направлению", - подчеркнул Криклий.

Кроме этого, участники встречи обсудили либерализацию международных автоперевозок между Украиной и странами ЕС, в частности украинской стороной было предложено создать отдельную рабочую группу с представителями ЕС для отработки данного вопроса.

 

Теги: #транспорт #обязательства #европа #криклий
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