Выручка Microsoft за квартал впервые превысила $40 млрд, прибыль также достигла рекорда

Американская Microsoft Corp. во втором финансовом квартале впервые получила выручку выше $40 млрд и чистую прибыль больше $15 млрд, что вызвало повышение котировок акций на дополнительных торгах.

Результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, при этом подъем был отмечен во всех трех основных сегментах бизнеса Microsoft благодаря спросу на "облачные" услуги (включая сервис видеоконференций Teams) и видеоигры в период пандемии COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре увеличилась на 33% - до $15,463 млрд, или $2,03 в расчете на акцию, по сравнению с $11,649 млрд, или $1,51 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Выручка выросла на 17% и составила $43,1 млрд против $36,9 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $1,64 в расчете на акцию при выручке в $40,23 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в минувшем квартале увеличилась на 23% и превысила $14,6 млрд. Эксперты оценивали показатель в $13,77 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 13% - до $13,35 млрд. Аналитики ожидали $12,89 млрд

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 14% и составила $15,12 млрд при прогнозе в $13,47 млрд. В том числе доходы от продажи Surface повысились на 3%, игр и консолей - на 40%.

Microsoft за второй финквартал вернула акционерам $10 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 18% превышает сумму за тот же период предыдущего года.

В текущем финквартале Microsoft планирует получить выручку в диапазоне $40,35-41,25 млрд (по сравнению с $36,9 млрд за тот же период годом ранее), в то время как прогнозы экспертов составляют $38,74 млрд.

Котировки акций компании выросли на дополнительных торгах во вторник на 3,7% после публикации отчетности. Основную сессию они завершили на рекордной отметке в $232,33. Капитализация Microsoft за последние 12 месяцев подскочила на 40,8% и сейчас превышает $1,7 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 6,8%.