Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 10,4% благодаря ограничению предложения

Минфин Украины на первичных аукционах во вторник благодаря ограничению предложения 6-мес. бумаг в 0,5 млрд грн смог понизить ставку отсечения по ним до 10,4% с 10,75% две недели назад.

Как сообщило министерство на сайте, средневзвешенная ставка упала еще сильнее – с 10,73% до 9,86% благодаря наличию заявок по ставкам до 9,3% годовых.

Помимо этого, Минфин с 11,95% неделю назад до 11,9% опустил ставку отсечения 2-летних бумаг, а средневзвешенная их доходность снизилась с 11,94% до 11,81% годовых. Ради этого продавец пожертвовал шесть из 22 заявок на общую сумму 0,35 млрд грн (по номиналу), довольствовавшись привлечением 3,01 млрд грн.

Немногим больше – на 3,61 млрд грн – было продано 17-месячных бумаг при ставке отсечения 11,75% и всего при одной отклоненной заявке на 0,1 млрд грн из 37 поданных.

Наконец, 3,5-летние ОВГЗ были проданы под привычную уже ставку 12,15% на 0,44 млрд грн, при этом были удовлетворены все 20 заявок.

Суммарный объем продаж на четырех аукционах составил 7,55 млрд грн.