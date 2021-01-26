Экономика

18:17 26.01.2021

Темнокожая аболиционистка может появиться на 20-долларовых купюрах в США

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Темнокожая аболиционистка может появиться на 20-долларовых купюрах в США

Министерство финансов США вернулось к планам заменить на 20-долларовых купюрах портрет бывшего президента Эндрю Джексона изображением темнокожей аболиционистки и борца против рабства Гарриет Табмен.

Предыдущий президент Дональд Трамп притормозил продвижение этой идеи, о которой было объявлено еще в 2016 году. Возрождение плана подчеркивает культурный сдвиг, который сопровождает смену власти в Вашингтоне с приходом Джо Байдена, отмечает Financial Times.

Таким образом, Табмен может стать первой из афроамериканцев, чей портрет будет изображен на американской валюте.

"Важно, чтобы наши банкноты, наши деньги отражали историю и разнообразие нашей страны, и портрет Гарриет Табмен несомненно отразит это", - сказал пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На этой неделе бывшая председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен была утверждена в качестве нового министра финансов страны. Она стала первой женщиной на этой должности.

Во время президентства Барака Обамы, когда министром финансов был Джек Лью, было объявлено о планах разместить Табман на банкноте в 20 долларов. Во время избирательной кампании 2016 года Трамп назвал эту попытку "чистой политкорректностью". Его министр финансов Стивен Мнучин впоследствии приостановил реализацию данного плана.

Трамп является давним поклонником Джексона, и при нем в Овальном кабинете висел портрет седьмого президента США, который Байден убрал.

Теги: #сша #доллар #купюры
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