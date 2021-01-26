Экономика

18:09 26.01.2021

Байден планирует приостановить программу лизинга нефтегазовых участков - СМИ

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Байден планирует приостановить программу лизинга нефтегазовых участков - СМИ

Президент США Джо Байден планирует приостановить программу лизинга нефтегазовых месторождений на федеральной территории, пишут американские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Инициатива рискует привести к конфронтации с нефтегазовым сектором по поводу будущего американской энергетики.

Администрация Байдена подготовила проект указа о введении моратория на период оценки федеральной программы лизинга нефтегазовой отрасли, что в перспективе может стать первым шагом в реализации его предвыборного обещания о запрете на новый лизинг, сообщают источники.

Ожидается, что указ будет включать в себя пакет мер, направленных на борьбу с выбросами парниковых газов и усиление мер по сохранению окружающей среды.

В ходе предвыборной кампании Байден говорил, что будет вести страну к "уходу от нефтяной отрасли" из-за загрязнения окружающей среды. Его действия оказались более быстрыми и масштабными, чем ожидали многие, пишет газета The Wall Street Journal.

Помимо введения моратория Байден, как ожидается, установит цель по защите 30% федеральных земель и воды к 2030 году, сообщили источники.

Теги: #сша #байден #нефть #нефтегаз
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