Посещаемость торговых центров "Эпицентр" в первый день после локдауна выросла на 50%

Посещаемость торговых центров "Эпицентр" в первый день после январского локдауна 2021 года выросла на 50% по сравнению с аналогичным днем предыдущего года – до 300 тыс. посетителей, сообщила пресс-служба "Эпицентр К".

"Всплеск торговли в первые дни совершенно ожидаем, поскольку в течение трех недель локдауна мы постоянно получали недовольные отзывы покупателей, которые не имели возможности купить необходимые товары", – цитируется в пресс-релизе заместитель генерального директора "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Согласно сообщению, наибольший рост продаж продемонстрировали товары из категории бытовой химии и средств личной гигиены – прирост составил 170%.

В топ продаж вошли также керамплитка, лакокрасочная продукция, декоративное освещение, ламинат и паркет, электромонтажное оборудование, смесители, керамика, обои, покрытия, сухие строительные смеси и посуда.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году и открыло первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.