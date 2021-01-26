Экономика

17:24 26.01.2021

Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $55,97 за баррель

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Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $55,97 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник.

Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:53 КВ составляет $55,97 за баррель, что на $0,09 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,70 за баррель, что на $0,07 (0,13%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.

"Цены на нефть на текущий момент продолжают зависеть от внешних факторов, таких, как доллар США и финансовые рынки", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует Dow Jones.

Ожидания снижения предложения отодвигают на второй план опасения по поводу спроса, отмечает Trading Economics. Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.

Между тем давление на рынок оказывает в том числе эпидемиологическая ситуация в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Китай по итогам 2020 года увеличил добычу нефти на 1,6% - до 195 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом импорт нефти вырос на 7,3% и составил 540 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 3% - до 670 млн тонн.

Аналитики Saxo Bank ожидают, что нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель.

"Поскольку мировой спрос на нефть по-прежнему ниже доковидного уровня примерно на 6 млн б/с, мы не видим перспектив существенного повышения цен на нефть до 2022 или даже 2023 года", - отмечают эксперты.

Теги: #нефть
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