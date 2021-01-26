Экономика

14:26 26.01.2021

Глава Минэнерго предлагает перевести все аукционы по продаже э/э "Энергоатома" и "Центрэнерго" на платформу "Оператора рынка"

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Глава Минэнерго предлагает перевести все аукционы по продаже э/э "Энергоатома" и "Центрэнерго" на платформу "Оператора рынка"

Врио министра энергетики Украины Юрий Витренко считает, что государственные НАЭК "Энергоатом" и ПАО "Центрэнерго" должны продавать почти всю производимую электроэнергию на площадке госпредприятия "Оператор рынка" (ОР).

"На платформе этой компании (ОР - ИФ) можно было бы торговать практически всеми объемами электроэнергии. У них есть для этого соответствующие системы, и они могут это делать", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".

"Энергоатом" и то же "Центрэнерго" загоняют на частную биржу. Украинская энергетическая биржа - это частная биржа, и она до сих пор ничем не регулируется. Для меня она непрозрачная, я не могу ей доверять. Не то, что там какие-то люди плохие, но это не биржа в классическом понимании, как в нормальных странах", - пояснил Витренко.

По его мнению, компании и площадки должны предложить большее количество стандартизированных продуктов.

Как сообщалось, "Оператор рынка" отвечает за организацию купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР), помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке.

Теги: #биржа #минэнерго #энергоатом #центрэнерго #витренко
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