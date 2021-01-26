ЕС утвердил гуманитарный бюджет, из которого EUR28 млн предназначены Украине, Западным Балканам и Кавказу

Европейский союз утвердил гуманитарный бюджет в размере EUR1,4 млрд, из которых EUR28 млн будут направлены на финансирование проектов по преодолению кризиса, вызванного пандемией коронавируса и изменением климата в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе.

Соответствующая информация была распространена во вторник в Брюсселе Европейской комиссией. "Поскольку глобальные гуманитарные потребности еще больше ухудшаются из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Еврокомиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет на 2021 год в размере 1,4 миллиарда евро. Это представляет собой увеличение более чем на 60% по сравнению с первоначальным гуманитарным бюджетом в размере 900 миллионов евро, который был принят в прошлом году", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, EUR505 млн будут выделены Африке для поддержки пострадавших от долговременного кризиса бассейна озера Чад (Нигерия, Нигер, Камерун, Чад), пострадавших от продовольственного и пищевого кризиса, усугубляемого инцидентами в сфере безопасности и конфликтами в общинах в Сахеле (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания и Нигер) и перемещенным в результате вооруженных конфликтов в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском Роге (Сомали и Эфиопия).

Также EUR385 млн гуманитарного финансирования ЕС будут выделены на нужды Ближнего Востока и Турции, чтобы помочь пострадавшим от сирийского регионального кризиса, а также чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене. EUR180 млн будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке (Венесуэла и Колумбия).

"Европейский союз также продолжит оказывать помощь азиатским странам, таким как Афганистан, где конфликт был квалифицирован как один из самых смертоносных конфликтов в мире, и Бангладеш, где в настоящее время находится почти миллион беженцев рохинджа из Мьянмы", - говорится в сообщении.

Остальная часть финансирования в размере EUR302 млн будет использована на гуманитарные авиаперевозки ЕС и на непредвиденные гуманитарные кризисы или внезапные пики уже существующих кризисов.