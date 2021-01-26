Сферы гостеприимства и креативных индустрий в Украине недополучили в 2020 году более 83 млрд грн из-за пандемии

Украинские предприятия, работающие в сфере гостеприимства и креативных индустрий, за девять месяцев 2020 года недополучили более 83 млрд гривень из-за пандемии коронавируса, сообщил координатор рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года Кирилл Криволап.

"Это фактически те цифры, которые составляют наши потери ВВП в прошлом году из-за влияния коронакризиса", - рассказал Криволап во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 во вторник.

Он также уточнил, что за один уикэнд-потери этих отраслей могут составлять до полутора миллиона гривень. "В этом секторе под угрозой может быть около 100 тысяч рабочих мест, в том числе 50 тысяч самозанятых", - отметил экономист.

Криволап также добавил, что восстановление этих отраслей происходит медленно из-за миграции рабочей силы в другие, более защищенные, сферы.