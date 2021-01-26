Экономика

09:49 26.01.2021

Минэкономики заявляет о договоренности рынка ограничить экспорт кукурузы из Украины в 2020/21 МГ 24 млн тонн

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Минэкономики заявляет о договоренности рынка ограничить экспорт кукурузы из Украины в 2020/21 МГ 24 млн тонн

Минэкономики и участники зернового рынка согласовали предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 маркетинговый год (МГ) в размере 24 млн тонн и внесут соответствующие изменения в приложение к Меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка, говорится в сообщении министерства по итогам проведенной 25 января встречи.

"Сейчас по данным регионов прогнозируемое производство кукурузы составляет 30,3 млн тонн - это один из лучших урожаев кукурузы за все годы. Минэкономики считает, что никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки или вероятного дефицита этой культуры на внутреннем рынке нет", – приводятся в пресс-релизе слова министра Игоря Петрашко.

В сообщении указывается, что, в случае необходимости, стороны договорились пересмотреть утвержденный предельный объем кукурузы, разрешенный к экспорту, после обнародования официальной статистической информации о производстве культуры в 2020 году.

Как сообщалось, ассоциации птицеводов и животноводов инициировали ограничение экспорта кукурузы на уровне 22 млн тонн в 2020/21 МГ в "зерновом" меморандуме. Они аргументировали свое предложение необходимостью гарантировать внутреннему рынку 7,5 млн тонн кукурузы для изготовления кормов для животных.

В то же время против такой инициативы выступала Украинская зерновая ассоциация, по мнению которой зерна для внутреннего рынка при нынешних параметрах урожая и экспорта достаточно, тогда как реальной целью инициаторов ограничений является создание искусственного профицита на внутреннем рынке для снижения цен.

Зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка. В зерновом меморандуме на нынешний МГ, подписанном в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.

В минувшем МГ, как отмечало Минэкономики, Украина поставила рекорд экспорта зерновых – 57,2 млн тонн, в том числе пшеницы – 20,5 млн тонн, ячменя – 5,1 млн тонн и кукурузы – 30,32 млн тонн, а также 334 тыс. тонн муки.

Согласно данным Гостаможслужбы, в этом МГ экспорт значительно отстает от прошлогодних показателей. На 15 января Украина экспортировала 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, тогда как в минувшем МГ на 20 января на внешние рынки было поставлено 33,9 млн тонн. В частности, в этом году было экспортировано 12,6 млн тонн пшеницы, 10,3 млн тонн кукурузы, 3,9 млн тонн ячменя и 1,7 тыс. тонн ржи. Минэкономики указывало, что поставки пшеницы полностью соответствуют запланированной в меморандуме динамике.

Минсельхоз США в январе улучшил прогноз экспорта зерновых из Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,2 млн тонн по сравнению с прогнозом в декабре – до 45,81 млн тонн при урожае 64,21 млн тонн за счет сокращения оценки потребления. В частности, Минсельхоз США ожидает экспорта 24 млн тонн кукурузы при ее урожае 29,5 млн тонн и экспорта 17,5 млн тонн пшеницы при ее урожае в 25,5 млн тонн соответственно.

В нынешнем году некоторые станы-экспортеры зерновых уже заявили об ограничении экспорта, что с меньшими объемами урожая привело к увеличению цен. В частности, Россия планирует установить квоты на экспорт зерна с 15 февраля 2021 для обеспечения внутренних потребностей и продовольственной безопасности страны, а Аргентина с 28 февраля прекратит экспорт кукурузы в рамках плана правительства по обеспечению внутренних поставок продовольствия.

Теги: #кукуруза #экспорт #минэкономики
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