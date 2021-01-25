Экономика

15:29 25.01.2021

Минфин начал подготовку Бюджетной декларации на 2022-2024 гг.

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Минфин начал подготовку Бюджетной декларации на 2022-2024 гг.

Министерство финансов Украины начало подготовку Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

"Минфин начал процесс подготовки Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Документ определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период и является основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов", - указало на сайте Минфина в понедельник.

Как сообщалось, Минфин в 2020 году перенес запуск среднесрочного бюджетного планирования, сославшись на неопределенность волатильности экономических прогнозов.

Верховная Рада 6 декабря 2018 года приняла в целом закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о внедрении среднесрочного бюджетного планирования", которым ввела трехлетнее бюджетное планирование.

В принятом документе Минфин отвечает за составление Бюджетной декларации, определяющей бюджетную политику на последующие три года, и ежегодно совместно с другими главными распорядителями средств госбюджета обновляет ее и подает соответствующий проект Кабмину до 15 мая.

Теги: #бюджет #декларация #минфин
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