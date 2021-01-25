Кабмин направит в Раду законопроект об укрупнении газораспределительных компаний – премьер

Законопроект об укрупнении газораспределительных компаний Кабинет министров направит в Верховную Раду в ближайшее время, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Фейсбуке в понедельник.

"Правительство разрабатывает законопроект об укрупнении газсбытов, что позволит снять вопрос заоблачных платежей за распределение газа (так называемую "абонплату"). Планируем его одобрить уже в ближайшее время и подать в Верховную Раду", - написал он.

Ранее народный депутат Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") заявила о намерении направить на рассмотрение парламента законопроект, который бы устанавливал условием работы газораспределительных компаний на рынке наличие минимум 100 тыс. абонентов.

По ее словам, небольшие поставщики газа завышают цены, поскольку распределяют свои административные расходы "не на 200 тыс. абонентов, а на 10 тыс.".

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 19 января одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля для 14 операторов газораспределительных сетей.

Премьер-министр в своем "Телеграмм-канале" в то же день отметил, что регулятор таким образом поддержал совместное решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады.

На правительственном заседании18 января Шмыгаль заявил, что Кабмин ожидает ограничения НКРЭКУ тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

НКРЭКУ разработала проект постановления о снижении тарифов для 14 операторов ГРС, которым предусматривался уровень снижения от 3,5% (для ПАО "Гадячгаз") до 30% (для ООО "Газовик"). В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб.м (без НДС).