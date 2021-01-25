Экономика

14:45 25.01.2021

Вице-премьер Уруский анонсировал создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности

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Вице-премьер Уруский анонсировал создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности

Минстратегпром ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности за счет части средств от продажи непрофильных и профильных активов отрасли, заявил вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой как министерство, - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества", - сказал он в интервью изданию "День".

Вице-премьер отметил, что в плане корпоратизации и реформ сектора следует двигаться, не дожидаясь принятия профильного закона (№3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности" - ИФ).

"Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает. Хотя этот закон, конечно, является вспомогательным. Будет принят - он поможет, нет - мы будем работать", - пояснил Уруский свою позицию.

Теги: #уруский #оборонка #фонд
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