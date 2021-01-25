Тимошенко: Цена на газ не должна быть выше 3 грн, снизить тарифы нужно решением Рады

Партия "ВО "Батькивщина" призывает Верховную Раду начать работу над решением вопроса по уменьшению цены на газ.

Как сообщает пресс-служба политсилы, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на согласительном совете лидеров депутатских фракций и комитетов подчеркнула, что причиной сегодняшнего кризиса является решение семилетней давности, когда с коррупционной целью украинцев лишили дешевого газа собственной добычи. Уже тогда, по ее словам, это позволило предыдущей власти поднять цены в 11 раз, а нынешняя власть"продолжила грабить людей, поднимая цены еще больше".

"По результатам проведенного государственного аудита, НАК "Нафтогаз" вывел из страны 225 млрд грн и 75 млрд грн недоплатил в бюджет. Когда пришла новая власть, она должна была бы выжигать это каленым железом. Где уголовные дела о выведенных 225 млрд грн денег? Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые все это делали?" - заявила Тимошенко.

Так, политик убеждена, что нужно немедленно принять законопроект №1177, согласно которому гражданам Украины отпускался бы газ собственной добычи с рентабельностью не выше 30%. Законом также нужно определить, что газ из газовых хранилищ отпускается по той же цене, по которой он был закачан, с учетом стоимости хранения и транспортировки. Это, словам Тимошенко, позволит быстро снизить цену топлива для населения.

"Цена на газ не будет выше три грн за кубометр, а не семь грн, как сейчас предлагают", - пояснила она.

Помимо этого, она подчеркнула, что ради скорейшего принятия указанного решения "Батькивщина" готова отозвать свой законопроект и подать совместный - от имени всех фракций парламента.