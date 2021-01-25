Украина в 2019/2020 МГ стала вторым экспортером зерновых в мире – Минэкономики

Украина заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров зерновых по объему совокупного экспорта в минувшем 2019/2020 маркетинговом году (МГ), в том числе 2-е место по объему поставок ячменя, 4-е - по кукурузе, 5-е - по пшенице, сообщил замминистра Минэкономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, ссылаясь на озвученные на 52-й сессии Международного совета по зерну данные.

"По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украина стала "серебряным призером", пропустив вперед только США", - прокомментировал итоги сессии Качка в пресс-релизе Минэкономики в понедельник.

По его словам, Украина имеет потенциал дальнейшего наращивания производства и экспорта зерновых.

По оценкам Минсельхоза США, чьи данные использовались для составления рейтинга, в минувшем МГ Украина экспортировала 21,01 млн тонн пшеницы при урожае 29,17 млн тонн, 28,93 млн тонн кукурузы при урожае 35,89 млн тонн, а в целом экспорт зерновых составил 55,09 млн тонн при урожае 75,72 млн тонн.

В текущем МГ (2020/2021) Минсельхоз США (USDA) прогнозирует экспорт зерновых из Украины 45,81 млн тонн при урожае 64,21 млн тонн, в том числе 24 млн тонн кукурузы при урожае 29,5 млн тонн и 17,5 млн тонн пшеницы при урожае в 25,5 млн тонн.