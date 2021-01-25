Экономика

13:26 25.01.2021

Владельцы "Новой пошты" купили сервис срочной курьерской доставки iPost

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Владельцы "Новой пошты" купили сервис срочной курьерской доставки iPost

Совладельцы группы компаний "Нова Пошта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк через ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный инвестфонд "Прайд" приобрели совокупно 81,46% уставного капитала компании "Айпост Прогресс" (владеет сервисом срочной курьерской доставки iPost).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, у учредителей iPost Сергея Жмудя и Максима Плющева также осталось по 9,27% в уставном капитале "Айпост Прогресс".

Согласно данным сервиса мониторинга регистрационных документов Opendatabot, сделка была завершена в мае 2020 года. Эксклюзивным финансовым советником сделки выступила компания Capital Times.

"Инновационный украинский курьерский сервис, построенный на основе собственной курьерской онлайн-платформы, привлек частных инвесторов для развития бизнеса", - отмечается в сообщении на сайте Capital Times.

"Сумма сделки является коммерческой информацией, но уверены, что эта инвестиция будет очень успешной и для акционеров, и для потребителей", - заявили в комментарии "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Новой Пошты".

В компании также отметили, что инвестируют в проекты, меняющие экономику в целом и отрасль логистики в частности.

"Мы инвестируем в скорость и таланты. Компания iPost нам видится именно такой. Они работают с ICOS, и совместно мы уже привлекли – "АТБ", Fozzy и других именитых клиентов. Верим, что вместе мы будем интереснее и полезнее для всех заинтересованных аудиторий", - отметили в "Новой Поште".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка сервиса в 2019 году составила 9,85 млн грн, чистый убыток - 434 тыс. грн. Численность персонала в 2020 году - шесть человек.

Сервис срочной курьерской доставки iPost основан в 2016 году и представляет собой онлайн-платформу для курьеров и отправителей, с каждой доставки, оформленной через платформу iPost взимает комиссию. Ранее основными клиентами iPost были интернет-магазины.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.

"Нова Пошта" предоставляет клиентам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе "Нова Пошта", "НП Логистик", "Пост Финанс" (система Forpost) и "Нова Пошта Глобал".

Теги: #нова_пошта
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