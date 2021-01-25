Верховный суд разрешил ПриватБанку истребовать принадлежащие ему 247 АЗС у компаний его экс-владельцев

Верховный суд 21 января удовлетворил кассационную жалобу государственного ПриватБанка, отменив решения судов предыдущих инстанций, которыми в рамках обеспечения иска 38 компаний, связанных с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, суд запретил возврат или истребование принадлежащей банку сети из 247 автозаправочных станций (АЗС) у соответствующих компаний.

Согласно Единому государственному реестру судебных решений, постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПриватБанка, банк также подал пять исков против третьих лиц, отказывающихся освобождать по требованию ПриватБанка помещения 19 АЗС во Львовской, Волынской и Ривненской областях.

"Имущество было возвращено банку в принудительном порядке в рамках исполнительных производств. Вследствие прекращения договоров лизинга и возврата банку объектов лизинга, третьи лица, которые находились в этих помещениях на основании договоров аренды с лизингополучателем, утратили свое право владеть и пользоваться этими помещениями (объектами лизинга)", – пояснила пресс-служба.

Как сообщалось, Северный апелляционный хозяйственный суд 23 июня отказался удовлетворить апелляционную жалобу государственного ПриватБанка, оставив в силе решение Хозяйственного суда Киева от 10 марта, которым в рамках обеспечения иска 38 компаний, связанных с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, суд запретил возврат или истребование принадлежащей банку сети из 247 АЗС у соответствующих компаний.

Ранее соответствующие 38 компаний также обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска в 16 делах в хозсуды в Кировоградской, Львовской, Черкасской и Волынской областях, однако получали отказ, так как заявленные меры обеспечения иска тождественны удовлетворению исковых требований.

Пресс-служба ПриватБанка отмечала, что с августа по сентябрь-2016 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы менеджментом банка в финансовый лизинг связанным с экс-владельцами ПриватБанка компаниям с последующей передачей в аренду подконтрольным им предприятиям. Отмечалось, что задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляла более 6 млрд грн.

Уточнялось, что в связи с неуплатой обязательных лизинговых платежей в соответствии с условиями договоров банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает эти договоры и возвращает недвижимое имущество в свое владение. Так, банк через суд пытался расторгнуть договор с сетью из 247 АЗС.

ПриватБанк подчеркивал, что лизингополучатель и арендаторы сети АЗС отказываются возвращать имущество финучреждению и блокируют доступ его представителей в помещения, несмотря на прекращение договоров финлизинга и фактически незаконное использование недвижимости компаниями.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2020 года по размеру общих активов занимал 1-е место (600,15 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.