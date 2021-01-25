Экономика

11:16 25.01.2021

Decathlon откроет третий магазин в Киеве в ТРК "Проспект"

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Decathlon откроет третий магазин в Киеве в ТРК "Проспект"

 

Французский бренд спортивной одежды Decathlon, входящий в международную группу Auchan Group, откроет весной 2021 года новый магазин в торгово-развлекательном комплексе (ТРК) "Проспект", расширив сеть в Украине до трех магазинов.

"В ТРК "Проспект" запланировано еще одно яркое открытие нового арендатора – французского бренда Decathlon, запланированное на весну 2021 года. Это будет первая резиденция Decathlon на левом берегу столицы", – говорится в пресс-релизе компании Arricano.

Согласно ему, площадь нового магазина составит около 2 тыс. кв. м.

Первая торговая точка Decathlon площадью 2,5 тыс. кв. м разместилась в первой очереди "Ритейл Парк Петровка" в марте-2019. Строительство магазина длилось четыре месяца, объем инвестиций составил EUR1 млн. Второй магазин был площадью 3 тыс. кв.м был открыт в ноябре-2019 рядом с ТРЦ Lavina Mall.

Кроме того, Decathlon запустил онлайн-магазин, доставка доступна во все регионы Украины. В магазине по ул. Берковецкой также действует сервис Decathlon Drive.

Первый магазин Decathlon открыт в 1976 году во Франции. В настоящее время бренд насчитывает более 1,5 магазинов в 56 странах мира. 99% продукции в магазинах сети – товары собственных брендов.

Теги: #decathlon #проспект #магазин
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