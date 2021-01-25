Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №1

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вывела блок №1 в средний плановый ремонт, сообщила пресс-служба станции.

"23 января 2021 года в 00:03 согласно поданной заявке энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Ремонт рассчитан на 99 календарных дней и будет выполняться в согласовании с графиком ремонтов энергоблоков АЭС Украины", – говорится в сообщении.

На утро понедельника в работе находятся 10 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №2 Хмельницкой АЭС длятся 150-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ривненской АЭС – 73-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС – 23-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №1 Ривненской АЭС – 4-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.