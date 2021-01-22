DCH Ярославского объявила конкурс по отбору директоров "Мотор Сич"

Группа DCH Александра Ярославского, которая вместе с китайскими акционерами ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) намерена провести внеочередное собрание акционеров 31 января, на посвященном ему специальном сайте объявила конкурсный отбор на руководящие должности в ПАО.

В частности, речь идет о директорах по развитию и инвестициям, по маркетингу и торговле, по производству, по качеству и сертификации, по закупкам и логистике, по инфраструктуре и строительству, по экономике и финансам, по корпоративным правам и правовым вопросам, по безопасности, по социальному развитию и связям с общественностью и по персоналу.

Предлагается подавать документы на конкурс до 21 марта, а сам отбор начать с 5 апреля этого года.

Как сообщалось, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) китайских инвесторов и ООО "МС-4" (Харьков) Ярославского в декабре заявили о созыве на 31 января собрания акционеров "Мотор Сич" и вынесли на него вопросы смены набсовета и утверждения устава в новой редакции. Параллельно они добиваются в судах снятия ареста акций. Последняя попытка провести собрание акционеров 29 апреля 2020 года завершилась неудачей, так как депозитарий отказался составить реестр акционеров.

"Внеочередное собрание 31 января инициируется и поддерживается акционерами более чем 80% акций "Мотор Сич", – отмечается в сообщении инициаторов собрания на созданном под него спецсайте.

На нем также размещено открытое письмо владельца Skyrizon Aircraft Holdings Limited Ван Цзина. Он утверждает, что он с инвесторами из Китая с 2015 года является акционером "Мотор Сич", принимал участие в собрании акционеров и пользовался правом голоса, а в 2016 году эти инвесторы предоставили предприятию акционерный заем под низкий процент на $100 млн.

Цзин заявил о потере доверия к менеджменту "Мотор Сич" и обвинил его в нарушении прав акционеров и препятствовании проведению собрания с начала 2018 года, считая, что причиной является получение личной выгоды.

В свою очередь сначала набсовет и совет директоров "Мотор Сич", а 15 января и президент предприятия Вячеслав Богуслаев обвинили инициаторов собрания в многочисленных нарушениях закона и "попытке рейдерского захвата" и заявили о намерении отстаивать свои права, а также не допустить противозаконного вмешательства в деятельность предприятия.

Как сообщалось, акции "Мотор Сич" находятся под арестом с 2017 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле. "Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сичи", действуя по предварительному сговору между собой с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия (…), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", – сказано в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ.

По этому делу в январе 2021 года СБУ вызвало на допрос Ярославского в качестве свидетеля.

По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сичи" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в АМКУ, последний раз – в декабре прошлого года, однако пока безрезультатно.

В результате китайские инвесторы уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года на $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Украину заместителя госсекретаря США Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировался в релизе Минторговли США министр Уилбур Росс (Wilbur Ross).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.