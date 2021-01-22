Долги операторов ГРС перед ОГТСУ в декабре выросли на 28,4%

По итогам 2020 года задолженность операторов газораспределительных сетей (ГРС) перед Оператором газотранспортной системы (ОГТСУ) достигла 1,4 млрд грн, что составляет почти 90% общей годовой задолженности всех участников рынка в 1,6 млрд грн.

"В 2020 году участники рынка природного газа задолжали ОГТСУ 1,6 млрд грн за газ, отобранный из системы магистральных газопроводов. Основные должники – операторы газораспределительных сетей (гор-, облгазы). Их совокупная задолженность составляет 1,4 млрд грн", – приводятся обобщенные данные за прошлый год в Facebook оператора ГТС в пятницу.

Как свидетельствуют его данные на сайте, в декабре задолженность операторов ГРС по сравнению с данными за январь-ноябрь (1,09 млрд грн), увеличилась на 28,4% (0,31 млрд грн). Общая сумма задолженности участников рынка выросла на 18,5% (0,25 млрд грн). В свою очередь задолженность поставщиков снизилась с 0,26 млрд на конец ноября до 0,2 млрд к концу 2020 года.

На сайте уточняется, что в прошлом году из системы магистральных газопроводов отобрано 2,4 млрд куб. м газа на сумму 10,4 млрд грн, но было оплачено только 80%, и только треть из 43 действующих операторов ГРС своевременно рассчитывается за ресурс.

Согласно сообщению, лидерами среди должников являются "Донецкоблгаз", задолжавший 426 млн грн (в том числе 232 млн грн за декабрь-2020), "Луганскгаз" – 277 млн грн долга (за декабрь - 6 млн грн), "Тернопольгоргаз" – 276 млн грн (51 млн грн), "Киевоблгаз" – 59 млн грн (в декабре долг не вырос) и "Уманьгаз" с задолженностью в 43 млн грн (8 млн грн).

При этом в ОГТСУ отметили, что особенное беспокойство вызывает ЧАО "Тернопольгаз".

"Предприятие демонстрирует равнодушие к последствиям неуплаты долгов и к собственным потребителям. Несмотря на то что средства на производственно-технологические затраты заложены в его тарифе, этот горгаз системно отбирает газ из сети ОГТСУ и не оплачивает его", – подчеркнул оператор ГТС.

По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, которые приводятся в сообщении, для решения проблемы неуплаты обл- и горзагами отобранного на небалансы газа необходимо принять законопроект №3800, предусматривающий внедрение для операторов ГРС счетов со спецстатусом, что было бы гарантией использования их тарифных средств по целевому назначению.

Как сообщалось, НКРЭКУ на заседании 19 января одобрила снижение с 1 февраля 2021 года тарифов на распределение газа на 3,5-30% для 14 операторов газораспределительных сетей. В целом тарифы операторов ГРС предлагается установить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м (без НДС).

Председатель Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов прогнозирует, что снижение тарифов для 14 операторов ГРС может негативно сказаться на их расчетах с ОГТСУ.

По его словам, в их тарифах существенную часть составляют тарифы на приобретение технологического газа, и если оператор не будет иметь финансовой способности покрыть эти затраты, это станет проблемой по всей цепочке доставки, в частности проблемой Оператора ГТС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале отметил, что регулятор таким образом поддержал общее решение, наработанное правительством, народными депутатами и профильным комитетом Верховной Рады.

Вместе с тем, по его словам, в ближайшее время в парламент будет подана законодательная инициатива, которая будет способствовать уменьшению разницы в тарифах между разными газораспределительными компаниями и установлению справедливого тарифа на распределение газа для всех.