Винзавод "Коктебель" может выкупить у Крыма на торгах арендуемое имущество

Минимущества Крыма признало участниками назначенного на 26 января аукциона по продаже имущества и земли, которые находятся в собственности региона и сейчас арендуются ООО "Завод марочных вин Коктебель", трех заявителей, в том числе нынешнего арендатора, говорится в материалах к торгам.

Как сообщалось, речь идет, среди прочего, о 73 объектах недвижимого имущества и земельных участках на юго-востоке Крыма общей площадью порядка 248 тыс. кв. м. Начальная цена торгов - 100,18 млн рублей. "Шаг" аукцион составляет 4,999 млн рублей, или 4,99% стартовой стоимости лота.

Так, министерство допустило к торгам ООО "Завод марочных вин "Коктебель" (пгт Коктебель, Крым), ООО "НТЦ "Кристаллкор" (Санкт-Петербург, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром фирмы, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий, является ее руководитель Андрей Титков) и Андрея Шкловского (по информации "СПАРКа", бенефициар пермского ООО "Бонусмолл", работающего в сфере розничной торговли).

Ведомство не допустило к аукциону московское АО "Новый бизнес парк", поскольку компания предоставила не все документы.

По данным "СПАРК-Интерфакс", 99,8% уставного капитала ООО "Завод марочных вин "Коктебель" у ООО "Гатчинский спиртовой завод" из Ленинградской области (информация на 2018 год), бенефициаром которого является Михаил Якубчик, оставшиеся 0,2% - у Елены Якубчик.

ЗМВ "Коктебель", сообщается на официальном сайте предприятия, обладает мощностью для производства не менее 5 млн литров тихих вин, а также бочковым парком на 6 млн литров для выдержки марочных тихих вин, десертных (ликерных и специальных) вин и портвейнов, самой крупной мадерной площадкой в Европе емкостью 1 млн литров, собственными виноградниками на площади около 1,1 тыс. га.

"На торги выставлены нежилые здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости, а также земельные участки, на которых они расположены. Земельные участки с многолетними насаждениями и основное технологическое оборудование предметом торгов не являются. Не продаются винодельческая продукция и виноматериалы, в том числе коллекционные", - заявило правительство Крыма на своих страницах в соцсетях на прошлой неделе.

По сведениям Корпорации развития республики Крым, Гатчинский спиртозавод модернизирует ЗМВ "Коктебель" с 2015 года, инвестировал около 850 млн рублей в развитие производства, фирменной розничной сети и сырьевой базы предприятия в Крыму, в ближайшие годы планирует вложить еще 550 млн рублей.

История промышленного виноделия в поселке Коктебель на юго-востоке полуострова Крым началась в 1879 году. Вышедший в отставку ученый-офтальмолог, академик Петербургской академии наук Эдуард Юнге купил в окрестностях Коктебеля 973 десятины земли и переехал сюда вместе с семьей. Он продолжал приобретать землю, и скоро Юнге стала принадлежать практически вся прибрежная полоса. В 1883 году Юнге заложил виноградные плантации, началось строительство ирригационных сооружений и винодельни.

Со своей стороны 15 января Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупредил, что любые сделки оккупантов с госсобственностью Украины в Крыму являются юридически ничтожными.

"Оккупационные российские власти во временно оккупированном Крыму снова пытаются распорядиться имуществом государственной̆ собственности Украины - российский оккупационный режим объявил о намерении продать на так называемом "аукционе" украинский завод марочных вин и коньяков "Коктебель". По аналогичному принципу в прошлом году произошло незаконное отчуждение имущественного комплекса государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", - указано в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечалось, что российская оккупационная власть в Крыму планирует провести так называемый "аукцион", в результате которого завод "Коктебель" планируют незаконно передать в частные руки.

"Эти два предприятия являются собственностью государства Украина, частью нашего культурного наследия, это уникальные коллекции вин, рецепты и многолетние традиции украинского народа. Любые махинации и сделки со стороны государства-оккупанта являются ничтожными с юридической точки зрения. РФ просто уничтожает все украинское на оккупированном ими полуострове", - подчеркивают в министерстве.

В ведомстве констатируют, что РФ продолжает грубо нарушать все международные доктрины, продолжает осуществлять преступление, которые началось с оккупации украинского полуострова и так называемой "национализации" оккупантами в 2014 году.

"Все, кто будет участвовать в этом фиктивном аукционе, нарушают закон и непременно будут привлечены к ответственности", - добавляют в министерстве.

В частности, Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону: инициировать национальные санкции; инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах; обращаться к международным партнерам о внесении виновных к санкционных списков.