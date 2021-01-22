Пассажиры "Укрзализныци" в 2020 году 66% билетов купили онлайн

Пассажиры АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов купили через интернет.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, всего в прошлом году компания реализовала более 19 млн билетов, из которых 3 млн пассажиры вернули.

"На этот показатель повлияли карантинные ограничения в марте-мае 2020 года и дальнейшее введение "красных" зон с июня 2020 года и, как следствие, отмена железнодорожного сообщения", - отмечает "Укрзализныця".

Как сообщалось, к ноябрю 2019 года через онлайн-сервисы реализовывались 60% железнодорожных билетов.