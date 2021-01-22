Экономика

17:10 22.01.2021

Пассажиры "Укрзализныци" в 2020 году 66% билетов купили онлайн

1 мин читать
Пассажиры "Укрзализныци" в 2020 году 66% билетов купили онлайн

Пассажиры АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов купили через интернет.

Как сообщила пресс-служба УЗ в пятницу, всего в прошлом году компания реализовала более 19 млн билетов, из которых 3 млн пассажиры вернули.

"На этот показатель повлияли карантинные ограничения в марте-мае 2020 года и дальнейшее введение "красных" зон с июня 2020 года и, как следствие, отмена железнодорожного сообщения", - отмечает "Укрзализныця".

Как сообщалось, к ноябрю 2019 года через онлайн-сервисы реализовывались 60% железнодорожных билетов.

Теги: #укрзализныця #онлайн #билеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 22.01.2021
"УЗ" совместно с бизнесом и правоохранителями усилит работу по предотвращению хищений грузов

"УЗ" совместно с бизнесом и правоохранителями усилит работу по предотвращению хищений грузов

16:55 21.01.2021
В Украине заработала онлайн-библиотека с религиозным контентом

В Украине заработала онлайн-библиотека с религиозным контентом

14:31 21.01.2021
Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

10:17 21.01.2021
Количество ДТП на путях и ж/д переездах в 2020 году уменьшилось на 15,7%

Количество ДТП на путях и ж/д переездах в 2020 году уменьшилось на 15,7%

09:59 18.01.2021
На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

На платформе "Всеукраинская школа онлайн" уже зарегистрировано более 100 тыс. человек - Минобразования

14:37 16.01.2021
"Укрзализныця" с начала локдауна перевезла около 1,2 млн пассажиров

"Укрзализныця" с начала локдауна перевезла около 1,2 млн пассажиров

13:07 16.01.2021
Перевозки контейнеров по территории Украины в 2020 г. выросли почти на 11% - "УЗ"

Перевозки контейнеров по территории Украины в 2020 г. выросли почти на 11% - "УЗ"

15:54 15.01.2021
Украинцы стали в 1,5 раза чаще покупать онлайн во время локдауна - OLX

Украинцы стали в 1,5 раза чаще покупать онлайн во время локдауна - OLX

17:25 13.01.2021
Руководитель одного из департаментов "УЗ" подозревается в причинении ущерба на 7 млн грн

Руководитель одного из департаментов "УЗ" подозревается в причинении ущерба на 7 млн грн

14:50 13.01.2021
Количество пользователей платформы "Всеукраинская школа онлайн" в первые дни локдауна увеличилось на 64%

Количество пользователей платформы "Всеукраинская школа онлайн" в первые дни локдауна увеличилось на 64%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая 2019

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Бизнесмен Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

ПОСЛЕДНЕЕ

Расходы Facebook и Amazon на лоббирование в 2020 году стали рекордными

Перепродажи домов в США в декабре выросли и за 2020 год стали максимальными с 2006

IFC 25 января подпишет договор о выделении Укргазбанку 5-летнего займа на EUR30 млн с возможной конвертацией в капитал банка

Сеть "АТБ" в 2020 году увеличила товарооборот на 18,2%

Ряд ассоциаций просят Зеленского наложить вето на закон о снижении НДС до 14% на сырьевую агропродукцию

Промпроизводство в Украине в 2020 году снизилось на 5,2%, но в декабре зафиксирован первый его рост с мая 2019

Дорожники начали строительство моста через р.Рыбница на Прикарпатье, разрушенного стихией 13 лет назад

ВЭФ 25-29 января онлайн обсудит последствия COVID-19 на Davos Agenda

Розничный товарооборот в Украине в 2020 году вырос на 8,4% – Госстат

"Турбоатом" и другие поставщики "Энергоатома" просят правительство обеспечить перечисление НАЭК от "ГарПока" не менее 5,1 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА