Сеть "АТБ" в 2020 году увеличила товарооборот на 18,2%

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее сетью магазинов "АТБ" в Украине и входящее в одноименную корпорацию, по итогам 2020 года увеличило товарооборот на 18,2% по сравнению с 2019 годом – до 149,8 млрд грн, сообщил генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков.

"Ушедший год стал серьезным испытанием на прочность и своеобразным краш-тестом для всего ритейла. Мы не были исключением и нам, как и остальным участникам рынка, было непросто. Тем не менее результаты нашей работы в условиях пандемии коронавируса, карантина, экономического кризиса дают мне все основания поделиться нашими успехами: товарооборот сети "АТБ" в 2020 году составил 149,8 млрд. грн, что на 18,2% больше, чем в 2019-м", – написал Марков на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, в прошлом году компания открыла 127 новых магазинов, в 59 торговых точках провела реконструкцию.

Кроме того, компания уплатила 15,8 млрд грн налогов и сборов, что на 26% выше показателя в 2019 году.

"На мой взгляд, мы оказались более подготовленными к работе в условиях форс-мажора. Сумели в оптимально сжатые сроки адаптировать и оптимизировать все ключевые бизнес-процессы. Создать все необходимые условия для безопасной и эффективной работы наших сотрудников. Инициировать и реализовать "с нуля" десятки масштабных и амбициозных проектов", – отметил Марков.

Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года "АТБ" увеличила товарооборот на 19% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 70,7 млрд грн. По состоянию на июль-2020 сеть насчитывала 1137 магазинов в 293 населенных пунктах 24 областей Украины.