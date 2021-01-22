Дорожники начали строительство моста через р.Рыбница на Прикарпатье, разрушенного стихией 13 лет назад

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало строительство моста через р. Рыбница в селе Рожнов (Косовский р-н Ивано-Франковской обл.) на км 28+750 дороги Т-09-09 Снятин – Косов – Старые Куты, который был разрушен из-за наводнения в 2008 году.

"Тринадцать лет назад после изготовления проектно-сметной документации начали восстанавливать разрушенную переправу, однако из-за ограниченного финансирования работы остановили. Сейчас на долгострое стартовали работы. Подрядчик вырезает кустарники и устраивает строительную площадку", - говорится в сообщении на странице "Укравтодора" в Facebook в пятницу.

Длина нового моста составит 108,7 м, ширина проезжей части - 8 м. На мосту также обустроят два тротуара шириной 1 м, освещение, барьерное и перильное ограждение.

Независимый технадзор будет осуществлять ООО "Независимая инжиниринговая компания". Исполнитель работ – ООО "ПБС".

В настоящее время для обеспечения проезда служит временный объездной мост.