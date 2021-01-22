ВЭФ 25-29 января онлайн обсудит последствия COVID-19 на Davos Agenda

Всемирный экономический форум 25-29 января текущего года вместо традиционного Давосского форума проведет онлайн-мероприятие Davos Agenda, посвященное борьбе с пандемией COVID-19 и возобновлению экономик.

Согласно сообщению на сайте ВЭФ, Davos Agenda является новаторской мобилизацией мировых лидеров для формирования принципов политики и партнерства в условиях вызовов пандемии.

"COVID-19 ускорил системные изменения, которые только зарождались в предыдущие годы. Именно сейчас пришло время принимать важные решения, поскольку потребность в перестановке приоритетов и необходимости реформирования систем усиливается во всем мире", – отмечает ВЭФ.

Среди ключевых тем Davos Agenda: влияние COVID-19 на жизнедеятельность человечества, в том числе на экономики, поиск антикризисных решений, борьба с изменениями климата, развитие современных технологий, будущее рынка труда.

Отмечается также, что Davos Agenda ознаменует начало инициативы ВЭФ относительно "большой перезагрузки" и начнет подготовку специальной ежегодной встречи весной.

Согласно программе мероприятия, в рамках Davos Agenda планируют выступить, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануель Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс, создатель компании Microsoft и филантроп Билл Гейтс.

Согласно списку участников Davos Agenda в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", от Украины на мероприятие зарегистрировались семь представителей. В частности, от ДТЭК – генеральный директор Максим Тимченко, глава консультационного совета Йохан Бастин, директор по инновациям Эмануеле Вольпе и советник гендиректора по международным связям Юлия Бурмистенко, от Smart Holding – его основатель Вадим Новинский и гендиректор Алексей Пертин. Кроме того, участие планирует принять представитель образовательного проекта Kyiv Hub Ольга Столярчук.