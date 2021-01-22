Армения намерена продлить срок эксплуатации АЭС до 2036 года

Правительство Армении планирует продлить срок эксплуатации атомной электростанции "Мецаморская" (Армянская АЭС), как минимум, до 2036 года, заявил министр территориального управления и инфраструктур республики Сурен Папикян.

"В стратегической программе развития энергетики до 2040 года отмечается, что одним из основных приоритетов развития атомной отрасли Армении является продление срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС после 2026 года. Правительство намерено продлить эксплуатацию станции минимум до 2036 года. Также основной целью стратегии развития является строительство новой АЭС", - сказал Папикян, которого цитирует пресс-служба АЭС.

В пятницу Папикян и посол России в Армении Сергей Копыркин посетили Армянскую АЭС с целью ознакомления с ходом модернизации станции.

Станция подготовлена к завершающему этапу модернизации, выполнена сборка установки для восстановительного отжига металла корпуса реактора, процедура отжига будет выполнена в 2021 году, что позволит станции продолжить работу после 2026 года.

Папикян заявил также, что высоко оценивает важность предстоящей совместной работы с российскими партнерами.

"Сохранение и развитие сложившихся между нами дружеских взаимоотношений крайне важно, поскольку открывается широкое поле совместной деятельности как в ближайшее время, так и в более отдаленной перспективе, при повторном продлении срока эксплуатации станции, сооружении нового объекта атомной энергетики", - заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении.

Со своей стороны посол России отметил, что традиции взаимопомощи, доверия и дружбы определяют сегодняшние отношения между Россией и Арменией.

"Атомная энергетика остается поистине стратегическим направлением нашего двустороннего взаимодействия. Значимость успешной реализации проекта по модернизации Армянской АЭС никогда не подвергалась сомнению. За последние три года выполнен огромный объем работы. Это стало возможным, благодаря профессиональному мастерству армянских и российских специалистов, их умению работать слаженно и с полной самоотдачей. Однако фронт работ остается весьма широким и 2021 год должен стать решающим на пути к достижению конечного результата. Армянская АЭС должна оставаться стабильным источником генерации энергии по низким ценам", - сказал Копыркин.

РФ и Армения в 2014 году подписали межправительственное соглашение о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС до 2026 года, а в феврале 2015 года - соглашение о предоставлении на эти цели госкредита в объеме $270 млн и гранта на $30 млн.

Генподрядчиком по выполнению работ в рамках планово-предупредительного ремонта и модернизации оборудования выступает АО "Русатом Сервис" - специализированная сервисная компания, входящая в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом".

Как сообщалось, правительство Армении отказалось от части российского кредита и приняло решение о предоставлении бюджетного кредита для продолжения работ по модернизации АЭС в размере 63,2 млрд драмов (более $130 млн - ИФ).

Армянская АЭС была введена в 1980 году. Два энергоблока станции оснащены советскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый блок остановлен с 1989 года. Второй энергоблок мощностью 407,5 МВт вырабатывает в среднем до 45% всей производимой в стране электроэнергии.