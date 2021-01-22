Экономика

14:33 22.01.2021

Экс-замглавы ГФС вернулся на должность партнера AVELLUM

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Экс-замглавы ГФС вернулся на должность партнера AVELLUM

Экс-заместитель Государственной фискальной службы (ГФС) Константин Ликарчук вернулся на должность партнера юридической фирмы AVELLUM, партнером практики недвижимости и инфраструктуры юрфирмы назначен Максим Максименко, сообщила юрфирма в релизе.

"Два новых партнера AVELLUM усиливают практики международного арбитража, трансграничных судебных производств, а также недвижимости и инфраструктуры", - указано в пресс-релизе.

Согласно ему, Ликарчук стал старшим партнером AVELLUM и возглавил практику международного арбитража.

Отмечается, что он Ликарчук специализируется на международном арбитраже, сложных трансграничных судебных производствах, розыске и возврате активов, корпоративных расследованиях и международных аспектах уголовных производств. Помимо этого, Ликарчук регулярно выступает экспертом по вопросам украинского права в иностранных судах, в том числе английских и арбитражных.

"Вместе со своей командой - Никитой Нотой, Людмилой Волковой и Валерией Лепской - я очень рад присоединиться к первоклассной команде советников по вопросам решения судебных споров AVELLUM", - цитирует пресс-служба юрфирмы Ликарчука.

В мае 2015-го Ликарчук был назначен замглавы ГФС по вопросам таможни На то время ГФС возглавлял Роман Насиров. Вскоре Насиров внес представление на увольнение Ликарчука, в сентябре 2015-го правительство уволило его с формулировкой "за нарушение присяги". В 2016-м Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Ликарчука к Кабмину и ГФС и восстановил его в должности, после чего тот подал в отставку.

Максименко специализируется на вопросах недвижимости, инфраструктуры, земельном праве и строительстве, а также занимается темой использования недр, сообщает пресс-служба.

"Мы рады приветствовать в нашем составе талантливого партнера, который вырос до этой должности в AVELLUM", - прокомментировал его назначение управляющий парттнер AVELLUM Николай Стеценко.

Теги: #кадры #avellum
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