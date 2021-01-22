Экономика

13:36 22.01.2021

Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

1 мин читать
Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

Правительство Германии "приняло к сведению" резолюцию Европарламента, принятую в связи с задержанием в РФ оппозиционера Алексея Навального, в которой, в частности, содержится призыв прекратить строительство газопровода "Северный поток 2".

"Мы приняли заявление Европарламента к сведению", - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Европарламент 21 января принял резолюцию в связи с арестом Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц и прекратить строительство "Северного потока 2".

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ, пропагандистов СМИ, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников.

В поддержку резолюции проголосовал 581 европейский депутат, "против" высказались 50 и 44 парламентария воздержались.

Теги: #северный_поток_2 #еп #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 21.01.2021
Компании Германии понесли сильные потери от санкций ЕС против России

Компании Германии понесли сильные потери от санкций ЕС против России

13:49 21.01.2021
Меркель: Берлин будет обсуждать "Северный поток 2" с новой администрацией США

Меркель: Берлин будет обсуждать "Северный поток 2" с новой администрацией США

08:09 20.01.2021
Меркель заявила о "серьезной опасности" мутировавшего вируса COVID-19

Меркель заявила о "серьезной опасности" мутировавшего вируса COVID-19

00:18 20.01.2021
Локдаун в Германии продлевается минимум до 14 февраля – Меркель

Локдаун в Германии продлевается минимум до 14 февраля – Меркель

18:30 19.01.2021
Zurich отказалась от страхования проекта "Северный поток-2" из-за санкций

Zurich отказалась от страхования проекта "Северный поток-2" из-за санкций

18:00 19.01.2021
Боррель: "Северный поток-2" - частный проект, ЕС не может помешать его завершению

Боррель: "Северный поток-2" - частный проект, ЕС не может помешать его завершению

17:39 19.01.2021
США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

США внесли в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца

17:33 19.01.2021
Первая немецкая компания - Bilfinger SE - отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"

Первая немецкая компания - Bilfinger SE - отказалась от участия в проекте "Северный поток 2"

09:23 19.01.2021
Потребительские цены в Германии в декабре снизились на 0,7%, как и ожидалось

Потребительские цены в Германии в декабре снизились на 0,7%, как и ожидалось

07:10 19.01.2021
Германия сожалеет о введении США санкций против "Северного потока 2"

Германия сожалеет о введении США санкций против "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Бизнесмен Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию

Украина присоединилась к Совместному заявлению ряда членов ВТО о неприменении запрета и ограничения экспорта продуктов

Власти ожидают экономический рост в Украине в 2021 году – совещание Зеленского с представителями правительства и парламента

Нацбанк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by - глава НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Армения намерена продлить срок эксплуатации АЭС до 2036 года

Экс-замглавы ГФС вернулся на должность партнера AVELLUM

Показатели ПИИ Украины в 2020 году худшие за последние 20 лет - глава Horizon Capital

РГК запустила новый завод по производству газового оборудования в Днепре

"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

Премьер ожидает старта реализации первой концессионной дороги в 2021 году

Хозсуд Киева признал СК "Лемма" банкротом

Офис Нацинвестсовета при президенте предлагает создать Госфонд фондов и Нацинвестфонд с долями крупных госпредприятий для ІPO

Бизнесмен Фукс планирует объединить свои активы в одну компанию

Реализация Национальной стратегии-2030 позволит удвоить ВВП Украины за 10 лет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА