Берлин принял к сведению призыв Европарламента отказаться от "Северного потока 2"

Правительство Германии "приняло к сведению" резолюцию Европарламента, принятую в связи с задержанием в РФ оппозиционера Алексея Навального, в которой, в частности, содержится призыв прекратить строительство газопровода "Северный поток 2".

"Мы приняли заявление Европарламента к сведению", - сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

Европарламент 21 января принял резолюцию в связи с арестом Навального, потребовав усилить ограничения в отношениях с Москвой, ввести санкции против физических и юридических лиц и прекратить строительство "Северного потока 2".

Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, ближайшего окружения президента РФ, пропагандистов СМИ, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки в ЕС и распространить санкции на их ближайших родственников.

В поддержку резолюции проголосовал 581 европейский депутат, "против" высказались 50 и 44 парламентария воздержались.