Экономика

13:20 22.01.2021

РГК запустила новый завод по производству газового оборудования в Днепре

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РГК запустила новый завод по производству газового оборудования в Днепре

Региональная газовая компания (РГК) построила современный автоматизированный завод по производству газового оборудования RGC Production в Днепре.

Как сообщается в пресс-релизе РГК, завод мощностью производства 1000 единиц шкафных газорегуляторных пунктов (ШГРП) и узлов учета газа в год будет обеспечивать потребности в современном газорегулирующем оборудовании восточных и южных регионов Украины.

"Мы планируем динамично наращивать долю современного газового оборудования на украинском рынке и уже изучаем возможности экспорта продукции RGC Production в страны ЕС", ‒ сказал операционный директор РГК Алексей Тютюнник.

Как сообщила РГК, современные шкафные газорегуляторные пункты, которые будет выпускать завод в Днепре, предназначены для модернизации газораспределительных сетей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях, а также в городах Днепр, Харьков и Кривой Рог. По состоянию на начало 2021г в этих регионах насчитывалось около 2500 ШГРП, которые пребывают в эксплуатации более 20 лет и нуждаются в замене.

Кроме того, РГК начала строительство современного автоматизированного завода RGC Production в Виннице.

"Сейчас происходит возведение помещения для последующего завода RGC Production в Виннице. Он будет обеспечивать модернизацию газораспределительных сетей современным газовым оборудованием в Хмельницкой, Ривненской, Черновицкой и Житомирской областях. Планируется, что он начнет свою работу в начале следующего года", ‒ сказал руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

Первый подобный завод был открыт во Львове полтора года назад.

РГК объединяет 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн потребителей газа.

Теги: #ргк #днепр #завод
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