Экономика

12:39 22.01.2021

"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

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"ГарПок" и "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках "Энергоатомом" э/э для населения на январь

ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" заявляют о значительных недопоставках в январе НАЭК "Энергоатом" электроэнергии в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО) и просят правительство и профильное министерство вмешаться в ситуации с целью ее урегулирования.

Об этом сообщается в имеющихся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" письме "ГарПока" от 16 января на Кабинет министров с копией на Министерство энергетики и НКРЭКУ, а также в письме "Укрэнерго" от 4 января к Минэнерго.

"Дефицит электрической энергии у ГП "Гарантированный покупатель" для выполнения специальных обязательств с 17 по 31 января 2021 года остается критическим и составляет 77,76 тыс МВт-ч", – отметил "ГарПок", указывая, что остается нерешенным вопрос покрытия финансового дисбаланса предприятия, вызванного ненадлежащим выполнением "Энергоатомом" решения Кабмина о возложении спецобязательств.

"ГарПок" указывает объем дефицита электроэнергии на вторую половину января с учетом проведенного "Энергоатомом" 15 января очередного (третьего) аукциона в рамках ПСО на январь, на котором тот продал "ГарПоку" 29,08 тыс МВт-ч электроэнергии.

В то же время "Укрэнерго" проинформировала Минэнерго, что за первые пять дней нового года размер недополученного "ГарПоком" объема электроэнергии для поставок населению в рамках его договоров с поставщиками универсальных услуг составляет почти 152 тыс МВт-ч. По расчетам компании, ориентировочная стоимость недополученного ресурса, приблизительно, 230 млн грн.

"Если такая тенденция продлится, то за январь 2021 года объем недопоставленной "Энергоатомом" электроэнергии для удовлетворения потребностей бытовых потребителей по предварительным расчетам составит 1 млн МВт-ч", – предупредили в НЭК.

В связи с этим компания обратила внимание, что недопоставленные объемы не покупаются "ГарПоком" по двусторонним договорам, на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и на внутрисуточном рынке, а покупаются как негативный небаланс по завышенным ценам (выше цены на РСВ).

При этом в НЭК акцентировали внимание на том, что затраты на недопоставленный "Энергоатомом" ресурс будут выставлены "ГарПоком" в соответствующий платеж "Укрэнерго", что не предусмотрены в ее тарифе на январь текущего года, в результате чего компания понесет значительные убытки.

"Такие действия участников рынка приведут к убыткам "Укрэнерго" за январь в объеме приблизительно 1,6 млрд грн", – подчеркивает НЭК.

Согласно данным "Энергоатом трейдинг" в его Facebook (последнее обновление 20 января), на январь им было реализовано "ГарПоку" в общей сложности 3,49 млн МВт-ч, из них 30 декабря 3,253 млн МВт-ч с периодом поставки 1-31 января 2021 года, 13 января – 205,744 тыс. МВт-ч с периодом поставки 15-31 января и 13 января 29,08 тыс МВт-ч – с периодом поставки 17-22 января.

При этом, по расчетам агентства "Интерфакс-Украина", исходя из данных "ГарПока", приведенных в письме, общая потребность в обеспечении населения э/э в январе составляет 4,15 млн МВт-ч. Таким образом, общий дефицит ресурса по результатам проведенных аукционов составляет на январь 0,66 млн МВт-ч.

Как сообщалось, правительство с 1 января установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

"Энергоатом" заявил, что ожидает в первом квартале 2021 года дефицита денежных средств в размере 4 млрд грн при продаже электроэнергии "ГарПоку" в рамках обновленного ПСО, ГП со своей стороны оценило дефицит на этот период по ПСО для населения в 1 млрд грн.

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #гарпок
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